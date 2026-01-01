CTP a explicat că, în comunism, oamenii nu aveau libertatea de decizie, iar statul hotăra totul în locul lor și, pentru unii, lipsa alegerii era confortabilă.

„Cei născuți în anii ’80 și după pretind, din auzite, că Ceaușescu era bun și România era mai bine. De fapt, în spatele tuturor acestor argumente se află o nostalgie nemărturisită, generată, indiferent de vârstă, de un stres în forma lui cea mai intensă – stresul decizional. Acum trebuie să raționezi mult mai mult, să alegi dintr-un evantai de posibilități, de multe ori pe cea mai puțin rea, poți să pleci, să votezi și să candidezi. Sau să nu faci nimic. Nu te va lua miliția ca fiind cunoscut fără ocupație. Pe vremea lui Ceaușescu nu aveai de ales. Deciziile, în ce te privea, erau luate de alții. Te mulțumeai cu ce se dădea și nu aveai voie să crâcnești. Ceea ce pentru mulți a fost și este o izbăvire”, a scris gazetarul pe Facebook.

După 1989 însă, libertatea bruscă de a lua decizii a fost greu de gestionat și mulți nu au știut ce să facă, a continuat el: „Ca ursul scos din zoo și eliberat în natură, după ani petrecuți în spatele gratiilor: a continuat să se învârtă într-un spațiu cât cușca, în mijlocul pădurii”.

Apoi, Cristian Tudor Popescu a comparat ironic inteligența artificială cu dictatorul Ceaușescu, spunând că AI-ul joacă același rol de autoritate supremă, diferența fiind că este acceptat de români fără constrângere.

„Acum însă, a apărut o soluție mai bună decât Ceaușescu: IA. Pentru că e acceptată de bunăvoie, cu ușurare. Google, ChatGPT, Microsoft Copilot, Claude AI, Perplexity AI, Chatsonic răspund la toate întrebările și iau hotărâri în locul vostru. De la unde să-ți petreci vacanța, până la ce să mănânci, cum să te îmbraci, pe cine să iei în căsătorie, cu cine să votezi”, a scris el.

În final, Cristian Tudor Popescu a punctat că inteligența artificială riscă să devină o autoritate în care oamenii tind să creadă fără niciun simț critic, abandonând propriul discernământ, ceea ce poate avea chiar și consecințe fatale.

„IA e noul duhovnic. Poate ajunge să te cunoască mai bine decât te cunoști tu însuți. Să-ți detecteze dorințele reale, nu cele afișate, și să ți le împlinească. Mulți cred orbește în IA, până la a fi împinși la sinucidere sau omor”, a mai scris gazetarul.

