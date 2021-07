Cu cât ai mai mulți urmăritori pe Instagram, cu atât ești mai bine plătit. O singură postare a lui CR7, care are 309.000.000 de fani, cel mai mare număr din lume, a ajuns să fie plătită de publicitari cu 1.600.000 $.

Lider anul trecut, Dwayne Johnson se află pe locul doi, cu cei 250 de milioane de adepți ai săi și se spune că poate câștiga 1.520.000 $ pe post.

Podiumul este completat de cântăreața Ariana Grande (248 milioane de adepți/ 1.510.000 $ pe post publicitar).

Cristiano Ronaldo has topped Instagram's rich list for the first time.



The research has estimated how much each celebrity can make per post

Lionel Messi (34 de ani), fotbalistul de la FC Barcelona, este al șaptelea pe listă (225 de milioane de adepți, 1.160.000 $ pe postare).

În Top 10 se mai află Kyle Jenner, Selena Gomez, Kim Kardashian, Beyonce, Justin Bieber și Kendall Jenner.

