Și părinții, dar și gemenii au fost emoționați la întâlnirea cu mezina familiei. „Fetița noastră este foarte bine. Se află încă în perioada de acomodare. Momentan, încă ne acomodăm cu toții la noul ritm de viață. Frățiorii sunt, ca și noi, topiți după ea. Nu s-ar mai dezlipi deloc de ea. Foarte emoționați în prezența ei și foarte afectuoși. Poate chiar mai mult decât ne-am fi așteptat noi”, a mărturisit Gabriel Bălan.

Întrebat cu cine seamănă fetița, el a mai dezvăluit: „Cristina spune că îmi seamănă mie. Eu nu mă pot pronunța. Tot ce văd este un chip de înger”.

Pe 31 decembrie, Cristina Bălan a anunțat pe rețelele de socializare că a devenit mamă de fetiță. Ea a postat atunci o imagine cu soțul ei, cu gemenii lor și cu fetița. „Nadeea Sofia, iubirea noastră, te-am așteptat cu mari emoții! Ai vrut să petrecem Revelionul împreună și nu există cuvinte să exprime fericirea și recunoștința pentru atâta perfecțiune.

Bun venit la noi, în familie, iubita noastră surioară, Nadeea Sofia! Noi deja te iubeam încă din burtică, dar acum ne-am topit de dragul tău. Îți vom fi alături la fiecare pas și te vom ține de mână mereu, promitem!”, a scris artista în mediul online.

Referitor la numele fetiței, într-un interviu pentru ego.ro, fericiții părinți au dezvăluit cum l-au ales. „Să știți că nu noi le-am ales. Sunt alese de piticii noștri. Sofia este după un personaj dintr-un film de desene animate, pe care băieții l-au îndrăgit. A fost, practic, primul prenume de fetiță ales de ei, dar și dintr-o poveste pe care noi le-o tot citim și în care cele două personaje sunt doi frați, Andrei și Sofia.

Prenumele Nadeea este ales tot de către ei. Pe nașa fetiței o cheamă Andreea, dar picii noștri nu pot pronunța corect, așa că o strigă Nadeea. Ne-a plăcut foarte mult această găselniță a lor, căci nu e nici Andreea, nici Nadia, e un nume rar”, au spus ei.

Cristina Bălan are doi băieți cu sindromul Down

Recent, artista a vorbit în mediul online despre greutățile prin care a trecut de când i-a adus pe lume pe gemenii Toma și Matei, 9 ani, diagnosticați cu sindromul Down.

„Am fost acuzată că am născut copii defecți și că am împovărat societatea, că oamenii nu au nevoie de așa ceva, că îmi chinui copiii. Sindrom Down! Dar cumva am avut o presimțire și am întrebat medicul în acel moment «- Bine, este vorba despre unul (n.r. – unul dintre gemeni), cum s-ar proceda? Scăpăm de unul???»”, a dezvăluit Cristina.

„Eram într-o depresie de nu mă mai mișcam. Eram și obeză, mă devalorizasem aproape total. Chiar dacă îți iubești copiii, de aceea se și vorbește de depresia postnatală. În cazul meu a fost vorba de o naștere prematură, traumatizantă nașterea, în sine, cu medicul de gardă înjurându-mă, foarte urât. Nu mai aveam poftă de viață, încredere în faptul că aș mai putea să mai cânt vreodată. Mă simțeam într-un hău adânc, pe fundul gropii, nu știam cum să mai fac să ies, să mă mobilizez”, a mai adăugat Cristina potrivit Unica.

