Lumea culturală din România este în doliu după moartea fulgerătoare a Cristinei Deleanu, una dintre cele mai iubite și respectate actrițe de teatru, film, televiziune și radio. Cristina Deleanu s-a stins din viață joi, 15 mai 2025, la vârsta de 84 de ani, în urma unei suferințe îndelungate cauzate de o boală gravă la stomac.

Actrița a fost internată de urgență pe 10 mai, la Spitalul Floreasca din București, în urma unei crize severe. Deși părea să aibă momente de revenire, starea sa s-a agravat brusc, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a o salva.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Cristina Deleanu a fost incinerată la Crematoriul Vitan Bârzești

Cristina Deleanu a fost incinerată sâmbătă, 17 mai, conform ultimei sale dorințe, pe care a mărturisit-o partenerului ei de viață, actorul Eugen Cristea. Cei doi ar fi împlinit în curând 41 de ani de relație. Încă profund afectat de pierderea sa, Eugen Cristea a organizat cu demnitate ceremonia de adio, oferindu-i soției sale un ultim gest de iubire și respect.

Recomandări Nicușor Dan este noul președinte al României. Rezultate finale alegeri prezidentiale 2025, conform BEC

„Totul se va desfășura la Crematoriul Vitan Bârzești, lângă Institutul Medico-legal, la ora 9.30. Da, a fost dorința ei. M-au întrebat, am și dat declarație, am discutat de mulți ani, aproape în fiecare an. Tot ca un secret: Eu nu mi-aș dori așa ceva, dar se zice că e bine să respecți dorința celui de alături.

Am semnat o hârtie: declar pe răspunderea mea că am acordul verbal al defunctei. Să dea Dumnezeu să nu treceți prin așa ceva! Am rămas cu cățelușa și cu amintirea de acasă, totul neatins și nimic mișcat”, a spus Eugen Cristea pentru wowbiz.ro.

Cariera impresionantă a Cristinei Deleanu a cuprins zeci de roluri în teatru și film, emisiuni de televiziune și creații memorabile la radio. Cu o eleganță inconfundabilă și un talent remarcabil, actrița a lăsat în urmă o moștenire artistică de neprețuit. România pierde astfel nu doar o mare actriță, ci și un simbol al rafinamentului și demnității în lumea artistică.

Alegeri Prezidențiale – turul 2 – rezultatele finale BEC pentru președinția României!

Urmărește cel mai nou VIDEO Politică Reacția USR după ce Nicușor Dan a câștigat turul doi al alegerilor prezidențiale 2025. Planul lui Dominic Fritz pentru România

Urmărește-ne pe Google News