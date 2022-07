Un nou derapaj al unui influencer. Cristina Ich, despre imigranții care vin în România: „Nu e niciun avantaj că intră în țară. Iau locurile de muncă ale românilor”

După ce declarațiile lui Buhnici au stârnit o discuție amplă despre sexismul și misoginismul din societatea românească, dar și despre responsabilitatea influencerilor, Cristina Ich critică imigranții care intră în România.

„Măi, dar mirosul?”

„Destul de mulți imigranți la noi în țară în acest moment, dar nu-i nicio problemă că pe noi ne doare la banană. La câți bani avem, nu e problemă, îi ținem și pe alții. Măi, dar mirosul? Vai de capul… Dacă la plecare a fost cu sarmale și cu cârnați, acum este cu ceva mult mai rău decât…”, a spus Cristina Ich, care susține că din cauza imigranților, românii își pot pierde locurile de muncă.

„Cred că erau din Pakistan, dar îmi era supermilă de ei pentru că își căutau cartelă, erau total debusolați, îmi era milă, dar nu e niciun avantaj că intră atâția imigranți la noi în țară, pentru că o să se piardă locurile de muncă ale românilor pentru că mâna de lucru este mai ieftină”, spune influencerița.

„Nici nu vreau să mă gândesc. Lăsați așa. Welcome to România! (Bine ați venit în România!)”, a spus vedeta pe rețelele sociale, care s-a născut în Republica Moldova, dar trăiește în România.

Atitudinea ei a determinat mai multe persoane din comunitatea care o urmărește să le ceară companiilor care au contracte de imagine cu ea să renunțe la ele, așa cum s-a întâmplat și cu BCR, în cazul Buhnici, după declarațiile sale sexiste.

„Nu sunt rasistă”

La câteva ore de la story-urile postate pe contul ei, în care se plângea de imigranții care intră în țară, Cristina Ich a revenit cu noi filmulețe. Aceasta susține că nu a făcut nicio legătură între „miros” și „imigranții pakistanezi”.

Nu am spus niciodată că acei oameni care au venit miros urât. M-am referit că în aeroport miroase groaznic. Deci, anunțam că sunt mulți imigranți, dar pe lângă asta, miroase groaznic. Nu de la ei! Erau și alte nații acolo, era o amestecătură și era un miros de transpirație de nu puteai să stai. Cristina Ich:

„Eu nu am din astea de rasism, am spus chiar că mi-e milă de ei. Nu am spus că miroseau ei urât, mirosea oribil în tot aeroportul”, adaugă influencerița.

Cristina Ich: „Refugiat nu înseamnă sărac sau mort de foame”

Nu este pentru prima dată când Cristina Ich atrage atenția asupra ei, în luna martie a acestui an, ea a stârnit controverse cu afirmațiile despre refugiații ucraineni. A comentat solidaritatea conaționalilor, spunând că unii dintre ei fac asta ca să se laude și că actele de binefacere nu ar trebui să fie publice.

„Voi v-ați întrebat vreodată cine ne-ar fi ajutat pe noi? Dacă n-am fi fost în NATO, cine, mă, te-ar fi ajutat pe tine? Când ne desconsideră toți, din toate punctele de vedere, suntem ultimii. Voi nu observați asta.

Tu nu-ți dai seama că în doi ani de pandemie plus război vei muri de foame tu încercând să-l ajuți pe altul. Tu și familia ta, și copilul tău. Ar fi inuman să nu ajuți, ai fi ultimul om, dar voi deja exagerați și asta e deranjant. Cu pilaful, cu sarmalele și cu mămăliga nu o să poți să ajuți. Cu gogoașa și cu mămăliga n-o să-i ajuți pe oamenii ăia să iasă din război. Stai tu liniștită!”, dezvăluia ea pe Instagram.

„Nu aveți nicio putere. Nu aveți nici resursele necesare, nici puterea necesară, nici nimic nu aveți. Și vă dați cu capul de pereți. De ce? Vă ridică pe urmă statuie. O să aibă o statuie la Aviatorilor toți ăștia. Mâine nimeni nu-și aduce aminte de voi. (…)

Refugiat nu înseamnă sărac sau mort de foame. Oamenii ăia fug de pericol. Majoritatea sunt bine, mult mai bine decât sunteți voi. Presupun că n-au venit cu chiloții în fund”, a adăugat Cristina Ich.

Scandal cu Aluziva în mediul online

Aluziva, jurnalist și influencer, a reacționat în mediul online. Aluziva a fost profund deranjată de declarațiile Cristinei Ich. „Un om bun, oricât de sărac ar fi, împarte mămăliga lui cu altul. Mă așteptam ca, după atâtea citate de la mari filosofi pe care le postezi, să vezi esența omului, nu condiția lui. În vremuri de restriște, românii, și bogați și săraci, au dat o pâine refugiaților. Asta este de aplaudat, nu de ironizat.

Fiecare ajută cât vrea, cât poate, cât are. Important e că ajută. Ai zis că nu o să le facă nimeni statui ăstora care ajută, că mâine o să uite lumea de ei. Poate nu știai asta, dar există oameni care fac bine pentru că asta îi împlinește, pentru că au compasiune, pentru că le e milă, pentru că se pun în locul altora și îi doare să îi vadă așa”, i-a răspuns Aluziva în mediul online.

Declarațiile Aluzivei au ajuns la Cristina Ich, care i-a transmis acesteia că mila pe care o afișează este doar de fațadă și că binele se face din banii proprii, nu ai altora. „Caritatea se face prin proprie mărinimie și dărnicie, în primul rând, nu prin mărinimia altora. Faptul că se alătură și alții la inițiativa umanitară a unei persoane publice este dovada că acea persoană are suficientă influență și pe asta se bazează statutul de ambasador”, a spus ea, conform Prosport.

Cine este Cristina Ich

Cristina Ich, pe numele său real Cristina Micu, a venit din Republica Moldova în România și este influenceriță pe Instagram, unde este urmărită de peste 800.000 de persoane. Postează deseori detalii despre viața ei personală, oferind recomandări de produse de îngrijire a pielii, haine și accesorii.

