„Au spus că ei vor fi de acord cu acest proiect doar dacă noi acceptăm, fără amendamente, proiectul ministrului justiţiei, ceea ce nu se poate. Noi am considerat că este o presiune, este un şantaj şi am spus – nu. Acum trei săptămâni, la acea întâlnire a coaliţiei care a fost organizată la Guvern, doamna preşedinte Anca Dragu a venit cu câteva propuneri, modificări. Nu erau scrise, este adevărat, dar noi am notat. Legate de transparentizare, legate de urmărirea contractelor şi a tuturor fazelor de derulare a contractelor. Toate aceste chestiuni au fost introduse şi a mai fost ceva – să nu se suprapună investiţiile cu fondurile europene, ceea ce este absolut firesc”, a declarat Kelemen Hunor, miercuri, în Parlament, potrivit News.

Liderul UDMR a mai transmis că protocolul de colaborare al partidelor de guvernare nu a fost încălcat, iar modificările USR PLUS pe proiectul Anghel Saligny nu au venit la şedinţa de Guvern de miercuri dimineaţă, ci ulterior.

„Nimeni nu a încălcat niciun protocol. Au fost nişte discuţii. Noi am considerat că este o presiune mult prea incorectă şi cu asta basta, dar nimeni nu a încălcat niciun protocol. Nu au venit cu aceste modificări la şedinţa de Guvern. Pot să spun exact la ce oră au venit pentru că într-adevăr colegul Dan Barna ne-a trimis pe un grup de comunicare comună pe la 14.30 şi Ministerul Dezvoltării analizează ce se poate prelua din acele propuneri. (…) Într-adevăr, după ce a fost întreruptă şedinţa de Guvern, când eu veneam spre Parlament, atunci am primit acest mesaj cu aceste amendamente, de data aceasta scrise”, a mai explicat vicepremierul.

Criză în coaliție, din cauza programului de 50 de miliarde de lei pentru primari

Florin Cîțu a solicitat în ședința de Guvern de miercuri, 1 septembrie, introducerea pe ordinea de zi suplimentară a Programului Național de Investiții Anghel Saligny, care nu are avizele necesare, ceea ce i-a nemulțumit pe cei din USR-PLUS.

Vicepremierul Dan Barna a declarat în cadrul unei conferințe de presă că pentru USR PLUS „toate opțiunile sunt pe masă în acest moment”, după tensiunile din coaliție pe tema Programului Național de Investiții Anghel Saligny, cunoscut și ca PNLD 3.

Guvernul a anunțat că ședința va avea loc de la ora 19.00, conform programului anunțat. Astfel, ședința Cabinetului Cîțu va avea loc cu miniștrii PNL și UDMR, în absența celor 8 membri USR-PLUS ai Cabinetului.

