De Valentina Postelnicu,

Ministrul interimar al Sănătăţii, Victor Costache, a anunţat că joi după-amiază Ministerul Sănătăţii şi eMAG vor încheia un acord prin care compania de vânzări online va dona un milion de măşti.

„Și ca o veste bună, la ora 17.00, Ministerul Sănătății împreună cu Emag vor încheia un acord prin care Emag va dona un milion de măști conforme pentru populație și subiecții cu risc”, a spus Costache.