Autoritățile au identificat deja un suspect principal: un îngrijitor de la aceeași fermă, care a dispărut imediat după incident.

Tânăra de 18 ani era elevă în clasa a XI-a la un liceu cu profil agricol și nu era străină de locul unde și-a găsit sfârșitul. Aceasta obișnuia să își desfășoare stagiile de practică la aceeași fermă de animale de câțiva ani, fiind deja integrată în activitatea unității unde, din nefericire, a avut loc tragedia, potrivit Bihor Online.

Totul părea sub control vineri dimineață, când tânăra a răspuns la apelul video al dirigintei sale. Profesoara a vrut să se asigure personal că eleva de clasa a XI-a a ajuns la locul de practică, așa cum era programat.

Ceea ce a început ca o zi obișnuită de practică s-a transformat într-un coșmar. După ce nu a mai putut fi contactată telefonic, eleva a fost găsită fără suflare pe un câmp. Primele concluzii ale anchetatorilor în această crimă sunt cutremurătoare: victima prezenta multiple leziuni la nivelul gâtului, semn al unei agresiuni extrem de violente.

Suspectul, un bărbat din zonă care lucra la fermă, este un recidivist periculos. Se pare că acesta a mai ucis în trecut, fiind eliberat din închisoare după 14 ani de detenție. Poliția a mobilizat forțe sporite pentru prinderea individului care a dispărut după uciderea elevei de 18 ani.

