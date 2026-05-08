Cum s-a produs incidentul

Potrivit informațiilor strânse de poliție de la martorii oculari, incidentul a avut loc pe data de 30 aprilie, în jurul orei 20:40, pe autostrada A66, pe sensul de mers spre Frankfurt.

În timpul unei manevre bruște de frânare, șoferul a pierdut controlul mașinii sport — un autovehicul impresionant, dotat cu un motor de 510 CP și capabil să atingă o viteză de top de 313 km/h — și s-a izbit violent de parapetul de pe marginea drumului.

În mod surprinzător, conducătorul auto nu a oprit după impactul de pe autostradă. Acesta a continuat să ruleze cu autovehiculul avariat până a ajuns pe un drum de pământ din apropierea orașului Bruchköbel. Acolo a abandonat mașina în grabă, dispărând fără urmă.

Fotografiile făcute publice de autorități ilustrează proporțiile distrugerilor suferite de mașina sport.

Partea frontală este grav avariată, cu bara de protecție, radiatorul, farurile și aripile complet distruse. De asemenea, spatele mașinii de lux prezintă daune semnificative.

Un detaliu cheie în anchetă este faptul că autoturismul poartă numere de înmatriculare sârbești.

Val de ironii pe internet, anchetă serioasă a poliției

Imaginile cu bolidul părăsit au devenit rapid virale, stârnind un val de reacții și teorii absurde pe Facebook. Mulți utilizatori s-au oferit, în glumă, să „ridice” gratuit mașina de pe câmp, cu condiția să o poată păstra.

Dincolo de ironiile de pe internet, poliția tratează cazul cu maximă seriozitate. Autoritățile nu caută un cumpărător pentru epava de lux, ci fac apel la public pentru informații care să ajute la identificarea motivelor fugii și, mai ales, la prinderea șoferului misterios.

