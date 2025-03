Medicamentul Frisium lipsește din toată România

Adnana Cotolea, mama unei fetițe cu o boală rară, a semnalat această problemă.

„Avem aceeaşi problemă pe care o avem de ani de zile cu acest medicament, la o anumită perioadă începe să lipsească din farmacii, mai ales în provincie, unde nu sunt atât de aprovizionate, problema a început undeva prin octombrie prin ţară după care în decembrie a început în Bucureşti să lipsească şi suntem în martie şi încă nu se găseşte în farmacii”, a povestit Adnana Cotolea, mama unei fetițe care suferă de epilepsie.

Situația a devenit critică în ultimele luni. Pacienții și familiile lor au încercat să găsească soluții, dar fără succes.

„Noi am făcut demersuri, am sesizat lipsa medicamentului, am sunat la Agenţia Medicamentului, de acolo ni s-a dat o listă cu farmaciile care ar avea pe stoc acel medicament, când ne-am dus la acele farmacii nu era, spunându-ne că de fapt stocurile nu sunt actualizate în sistem”, a mai povestit mama fetiței.

Importanța vitală a medicamentului în tratarea epilepsiei

Frisium este crucial pentru pacienții cu epilepsie, și în unele cazuri, trebuie administrat în fiecare zi.

„Medicamentul este foarte important pentru noi având în vedere că este un antiepileptic, el este folosit pentru a stopa crizele de epilepsie, iar copiii cu epilepsie, dacă nu primesc acest tratament, există riscul de a face crize de epilepsie şi posibil un status epileptic, ceea ce înseamnă o criză de epilepsie mai lungă de 30 de minute şi ar putea duce chiar la deces”, a continuat mama fetiței.

Recomandări Rapoartele secrete ale CIA despre armele sonice experimentate de sovietici. „Tunul” de zgomot folosit în timpul ultimului miting al lui Ceaușescu

Soluții temporare și riscuri

Unele familii au găsit soluții temporare, cum ar fi aducerea medicamentului din străinătate, cum este și în cazul familiei Cotolea.

„Noi putem să spunem că am venit cumva cu un stoc din Germania, am locuit acolo ceva timp şi am venit cu medicamente de acolo, mai avem ceva pe stoc, cred că mai avem pentru două săptămâni”, a declarat pentru News.ro Adnana Cotolea.

Înlocuirea medicamentului nu este o soluție simplă. Acesta se poate înlocui, însă acest lucru trebuie realizat treptat, nu de pe o zi pe alta. Aceste tipuri de medicamente se introduc și se scot treptat din organism, deoarece, chiar dacă conțin aceleași substanțe, medicamentele pot avea efecte diferite.

Reacția Agenției Medicamentului și a medicilor

„Multe ţări au generice şi medicamentele actuale din alte clase tot generice sunt. Ideea este să se găsească constant acelaşi generic fiindcă este mai dificil de trecut brusc de la unul la celălalt. Pot fi schimbate între ele, dar lent pentru că nu sunt identice chiar dacă au aceeaşi substanţă”, a explicat dr. Ioana Mîndruţă, medic primar neurolog.

Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) a oferit explicații privind situația Frisium.

Recomandări Donald Trump recunoaște că au loc negocieri privind „împărțirea” Ucrainei: „Problema este discutată chiar acum”

„Pentru medicamentul cu denumirea comercială Frisium producătorul a renunţat la producţia lui. În acest context, în luna decembrie 2024, Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România a emis o autorizaţie pentru nevoi speciale pentru alt medicament, cu denumirea comercială Clobazam, în concentraţie de 10 mg şi sub formă de comprimate”, au declarat reprezentanții Agenției Medicamentului.

ANMDMR a mai precizat că un nou medicament, Clobazam, a fost autorizat ca înlocuitor pentru Frisium. Acesta se află deja în depozitele Unifarm, dar procedurile de punere pe piață sunt complexe și durează.

„Acest produs intră în categoria medicamentelor psihotrope, motiv pentru care procedurile în vederea punerii pe piaţă (ex. obţinere autorizaţie de export din ţara de origine către România, analize de calitate) sunt complexe având în vedere legislaţia specifică”, a mai transmis ANMDMR.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri România Bulevardul Iuliu Maniu din București va fi complet transformat. Modificările anunțate de Ciprian Ciucu și cum va arăta bulevardul

Urmărește-ne pe Google News