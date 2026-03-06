În timp ce Iranul încearcă să șubrezească apărarea aeriană aliată în Peninsula Arabică, Administrația Trump semnalează o escaladare fără precedent; Președintele afirmă că forțele iraniene sunt distruse „înainte de termen”, rămânând fără apărare aeriană, în timp ce Secretarul Apărării, Pete Hegseth, avertizează că ofensiva este abia la început. Ca replică, oficialii de la Teheran amenință cu un răspuns sângeros în cazul unei invazii terestre americane, promițând capturarea a mii de soldați.

