În timp ce Iranul încearcă să șubrezească apărarea aeriană aliată în Peninsula Arabică, Administrația Trump semnalează o escaladare fără precedent; Președintele afirmă că forțele iraniene sunt distruse „înainte de termen”, rămânând fără apărare aeriană, în timp ce Secretarul Apărării, Pete Hegseth, avertizează că ofensiva este abia la început. Ca replică, oficialii de la Teheran amenință cu un răspuns sângeros în cazul unei invazii terestre americane, promițând capturarea a mii de soldați.
Trump declară aviația Teheranului „ștearsă de pe hartă”
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Iranul este distrus „mai repede decât era prevăzut și la un nivel nemaiîntâlnit până acum”, afirmând că țara nu mai are „forțe aeriene, nici apărare aeriană”, iar forțele aeriene „au dispărut”.
Principalele știri ale zilei de JOI:
- Cum reușesc serviciile secrete israeliene să adune informații atât de precise din Iran. „Nu cred că există sursă pe care Mossadul să nu știe s-o folosească”
- Ministrul de Externe al Iranului provoacă SUA să încerce o invazie terestră: „Îi așteptăm, ar fi un dezastru pentru ei”
- Donald Trump vrea să aleagă noul lider al Iranului, după modelul venezuelean: „Trebuie să fiu implicat în numire”
- Războiul intră în a doua fază: forțele americane și israeliene vor ataca acum buncărele cu rachete ale Iranului
- Două bombardiere iraniene Su-24 au fost doborâte de avioanele de luptă qatareze în apropierea bazei aeriene Al-Udeid,
