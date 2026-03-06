Live text
Trump declară aviația Teheranului „ștearsă de pe hartă”

În timp ce Iranul încearcă să șubrezească apărarea aeriană aliată în Peninsula Arabică, Administrația Trump semnalează o escaladare fără precedent; Președintele afirmă că forțele iraniene sunt distruse „înainte de termen”, rămânând fără apărare aeriană, în timp ce Secretarul Apărării, Pete Hegseth, avertizează că ofensiva este abia la început. Ca replică, oficialii de la Teheran amenință cu un răspuns sângeros în cazul unei invazii terestre americane, promițând capturarea a mii de soldați.

06-03-2026

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Iranul este distrus „mai repede decât era prevăzut și la un nivel nemaiîntâlnit până acum”, afirmând că țara nu mai are „forțe aeriene, nici apărare aeriană”, iar forțele aeriene „au dispărut”.

Principalele știri ale zilei de JOI:

Sociologul Bogdan Bucur, despre manelizarea României și exodul elevilor în Dubai: „Este destinația unei morți spirituale. Ce ar putea învăța copiii de la niște palmieri?”
Cristian Tudor Popescu îl atacă dur pe Nicușor Dan: „Prestația ca președinte îl califică drept prost și fricos”
Știri România 05 mart.
Cristian Tudor Popescu îl atacă dur pe Nicușor Dan: „Prestația ca președinte îl califică drept prost și fricos”
Daciana Sârbu o acuză și ea pe Oana Țoiu că nu i-a lăsat fiica să plece din Oman: „A sunat și a spus că nu dă bine să fie copilul în avion”
Știri România 05 mart.
Daciana Sârbu o acuză și ea pe Oana Țoiu că nu i-a lăsat fiica să plece din Oman: „A sunat și a spus că nu dă bine să fie copilul în avion”
Britney Spears a fost arestată în California după ce a fost prinsă băută la volan: „Un incident nefericit”
Stiri Mondene 05 mart.
Britney Spears a fost arestată în California după ce a fost prinsă băută la volan: „Un incident nefericit”
Iuliana Marciuc, detalii din spatele producției Eurovision România 2026: „Aproape 200 de oameni au lucrat la această simbioză”
Exclusiv
Stiri Mondene 05 mart.
Iuliana Marciuc, detalii din spatele producției Eurovision România 2026: „Aproape 200 de oameni au lucrat la această simbioză”
Nicușor Dan promite că prețurile carburanților nu se vor majora din cauza accizelor: „Nu se pune problema să se intervină în plus”
Politică 05 mart.
Nicușor Dan promite că prețurile carburanților nu se vor majora din cauza accizelor: „Nu se pune problema să se intervină în plus”
Oana Țoiu, răspuns acid pentru Victor Ponta, care acuză că fiicei sale i-a fost blocată îmbarcarea într-un autocar spre Oman: „Avem anumite criterii”
Politică 05 mart.
Oana Țoiu, răspuns acid pentru Victor Ponta, care acuză că fiicei sale i-a fost blocată îmbarcarea într-un autocar spre Oman: „Avem anumite criterii”
