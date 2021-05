CTP a afirmat că „asta arată ce ar putea deveni domnul Cîțu atunci când va avea destulă putere. Că nu știi cum este omul. Nu știi cum este omul până nu îi dai destulă putere. Atunci vezi cu cine ai de a face”.

Cristian Tudor Popescu a acuzat o „aroganță gratuită” a premierului Florin Cîțu la adresa jurnaliștilor care l-au așteptat să îi adreseze întrebări.

„Deci, domnul Cîțu, care este cu tricouri, este cu Vama Veche, se dă rocker, popular, tânăr, cum se spune «Too old for rock’n’roll, too young to die – Prea bătrân pentru rock’n’roll, dar prea tânăr ca să moară». Asta este o zicere a rockerilor. Din această poziție, ați văzut cu câtă aroganță gratuită le vorbește acestor oameni, băieți și fete, care își fac meseria?”, a explicat CTP la Digi24.

Ei își fac treaba acolo. Ziaristul trebuie să fie insistent pe hol. Să umble, stă ore întregi, așteaptă în picioare acolo, doar, doar iese un politician. Și, dacă nu reușește să îi smulgă ceva, atunci s-ar putea să fie sancționat sau, mă rog, mustrat la redacție că nu a reușit să obțină nimic. CTP:

Gazetarul a precizat apoi că nu înțelege atitudinea premierului, spunând că Florin Cîțu a dat dovadă de trufie.

„Oamenii ăia își făceau meseria. Cum poate domnul Cîțu să aibă această reacție, să se uite de sus la ei, cu trufie? «Vorbim la Guvern!». Ei, na! Vorbim acolo unde se poate. Cum adică «nu v-ați civilizat»? Pe hol, la ieșirea de la ședință, în toată lumea asta, vin jurnaliștii și întreabă. Deci nu este în regulă deloc”, a spus CTP.

„Dintr-o dată a apărut de acolo, din persoana asta, tinerică și simpatică a domnului Cîțu, a ieșit de acolo un cap verde care nu ne place. Cel puțin, mie nu îmi place deloc în această secvență”, a încheiat CTP.

Afirmațiile lui Cristian Tudor Popescu vin în contextul în care premierul Florin Cîțu a refuzat miercuri, 26 mai, să discute cu presa după ce a prezentat Planul Național de Redresare și Reziliență. Timp de câteva minute, Cîțu a fost „fugărit” de jurnaliști pe holurile Parlamentului. „Nu v-ați civilizat în 30 de ani trecuți de la Revoluție”, le-a spus Cîțu jurnaliștilor.

