„Autoritățile îi au pe conștiință pe acești muncitori. Din ceea ce am văzut și am auzit relatat în legătură cu acest caz sunt o grămadă de greșeli ale autorităților care au dus la această dublă crimă groaznică. (…) Nu am văzut niciun fel de măsură profesionistă care se ia în astfel de situații.”, a declarat Cristian Tudor Popescu, marți, la Digi24.

Gazetarul a descris și modul de operare al criminalului despre care spune că a procedat ca-n filme și critică autoritățile pentru modul în care au gestionat situația.

„Ăsta este un caz tipic de imitație mediatică. Luarea de ostatici pe care o face un ins care a lucrat într-o companie sau are o problemă cu o instituție se consideră nedreptățit și atunci ia ostatici pentru a i se face dreptate. E un caz întâlnit de nenumărate ori și care a fost pus pe ecrane de multe ori. A procedat tipic omul.

În astfel de cazuri se analizează imediat conexiunile persoanei respective. De pildă, soția ar fi trebuit imediat contactată într-un fel de către polițiști, persoane specializate. Asta se face. Se merge la familia respectivului.”, a mai adăugat jurnalistul.

Acesta a subliniat că nici dialogul autorităților cu criminalul nu a fost unul profesionist.

„N-am văzut decât niște replici tâmpe ale celor care dialogau cu omul în cauză. Când vezi dă individul respectiv are un discurs în mod evident fixist, obsesiv, psihotic. Omul nu stătea aproape deloc la negociere. Discursul era clar fixist și psihotic. Atunci, încerci să-l anihilezi. Un om de 60 și ceva de ani înarmat cu un cuțit să nu poată fi anihilat? Se găsea acolo un trăgător profesionist care a fost în trupele speciale, dotat cu o armă de asalt și era greu să fie anihilat?”, a mai completat jurnalistul.



„Nu ne aflam aici dacă polițiștii de la IPJ Bacău și-ar fi făcut treaba!” Adjunctul Poliției Române, reacție despre intervenția în dubla crimă de la Onești

Soția criminalului de la Onești le-a spus polițiștilor că îl susține pe acesta „în toate demersurile sale” și a refuzat să coopereze

Polițiștii au negociat 5 ore cu ucigașul din Onești. Psiholog criminalist: „Forțele de ordine trebuiau să intervină rapid. Nu asculți cinci ore un monolog”

