CTP l-a criticat dur, în Republica, pe Moise Guran pentru un articol pe care proaspătul politician îl publicase prin 2014, pe blog, pe vremea când acesta era jurnalist. Afirmația, făcută în contextul invadării Ucrainei de către forțele sprijinite de Rusia, a fost următoarea: ”Începând din 1866, la rebeliunea de la Iaşi, montată tot de agenţi ruşi, urmând cu 1907, iar mai apoi cu 1989, armata română a tras în plin, omorând de-a valma şi ţărani înfometaţi, şi oraşeni manipulaţi, şi anticomunişti cinstiţi. Dacă nu o făcea, România ar fi sucombat ca stat, la fel cum este, acum, în pericol Ucraina”.

Potrivit G4media.ro, critica lui CTP a fost extrem de dură, în articolul de pe Republica.ro și în pastila radio de la Europa FM: ”Afirmația că împușcarea a mii de țărani de către armată în 1907 a fost necesară, pentru că altfel desculții dărâmau regatul României, este o tâmpenie de dreapta extremă înfiorătoare. Până aici, dl Guran poate fi încadrat în categoriile „capacitate intelectuală scăzută, lipsă de discernământ, manipulabil”, cum o face Asociația 17 decembrie Timișoara, a răniților și familiilor îndoliate din Revoluție. Însă a spune că armata a făcut bine că a tras în cetățenii revoltați ieșiți în stradă în decembrie 1989, la Timișoara, la București, la Sibiu, la Cluj și în alte orașe ale țării, deoarece altfel România ar fi sucombat ca stat, nu înseamnă numai prostie alfabetizată. Nu înseamnă numai ceaușism congenital. Înseamnă o hâzenie pură, clocind în miezul sufletului”.

CTP își încheie critica precizând că reacția sa nu este întârziată, motivul pentru care și-a spus abia acum punctul de vedere este simplu: a aflat recent de acest material publicat de Guran.

Eu nu cer nimic. Regret doar orice vorbă schimbată vreodată cu acest ins. Vă rog să mă iertați (…), vă asigur că asta nu se va mai întâmpla în această viață.



P.S.



Precizez, pentru cei care nu sunt în stare să citească textul cu atenție,că reacția mea nu e nicidecum întârziată cu 6 ani – am aflat abia alaltăieri, din scrisoarea deschisă a Asociației 17 decembrie Timișoara adresată USR, de articolul din care am redat fragmentul de mai sus. Cristian Tudor Popescu

Moise Guran a replicat într-o intervenție la Europa FM, spunând că ”articolul pe care l-am scris în 2014 era în contextul invadării Ucrainei de către ruși. Tot articolul era despre state slabe care nu știu niciodată ce le-a lovit când Rusia intervine… Opiniile sunt libere. Poate opinia mea a fost greșită, categoric a fost greșită în privința modului în care am formulat-o și care ar fi putut lăsa de înțeles că eu aș fi justificat omorârea civililor la Revoluție. Aceasta e o interpretare răutăcioasă pur și simplu. În legătură cu atacurile pure la persoană pe care dl Popescu le-a desfășurat folosind Europa FM și site-ul Republica: mie mi-a făcut mare plăcere să dezbat cu dl Popescu la Europa FM, aș mai face oricând cu aceeași plăcere, am un respect deosebit pentru domnia sa și i-aș transmite un singur lucru: să fim atenți cum îmbătrânim, domnule Popescu. Atât am avut de spus”.

Cei doi au colaborat în 2019 la Europa FM, la emisiunea Piața Victoriei.



