De Mihai Toma,

Cristian Tudor Popescu a povestit, la Digi24, că a mers la un supermarket pentru cumpărături și a trebuit să se roage pe paznicul de la intrare să-i ia temperatura.

”Domnul de la intrare m-a văzut, m-a salutat și m-a lăsat să trec. Avea pistolul ăla de termoscanare, dar m-a lăsat să trec. Mi-a zis că știe că nu am nimic! A trebuit să mă rog de el să-mi ia temperatura”, a explicat, surprins, jurnalistul.

”Două domnișoare drăguțe de la Digi24 mi-au măsurat temperatura, să vadă dacă ard”

Am fost scanat, în schimb, seara, la intrare la Digi24. Erau niște domnișoare foarte drăguțe care mi-au luat temperatura ca să vadă dacă ard. Nu ard, aveam 36 cu 4. CTP, la Digi24, pe 22 mai:

Întrebat despre modul în care gândesc oamenii care refuză să respecte regulile sau, mai mult, încearcă să provoace scandal, cum a fost incidentul filmat de la supermarket, gazetarul a fost categoric.

”Pe scurt, nu gândesc. «Mi-a zis mie unul de la scara 3, care are un cumnat, care are un prieten la cancelaria primului ministru. Da, dom’le, știu eu, 100% ». Oamenii ăștia au tendința de a-și atribui informația. Și îi mai adaugă și elemente în plus. E ca la telefonul fără fir. Pe lângă faptul că 5G emană covizi, covizii ăștia mai sunt și invizibili. În fiecare om există un povestitor care vrea să spună povestea lui”, a spus CTP, la Digi24.

Jurnalistul crede că astfel de oameni nu se pot schimba, sunt oameni care au crescut cu un mecanism al convingerii, care vor un ”soi de acreditare a adevărului”.

Citeşte şi:

Decedată de COVID după două teste negative. De ce asistenta de 45 de ani din Botoșani a fost confirmată pozitiv astăzi, în aceeași zi în care a murit

Coronavirusul MERS nu afectează liliecii până când sunt puși într-o situație stresantă de către oameni, ceea ce îl reactivează

LIVE UPDATE Coronavirus România, 24 mai. 213 de cazuri noi în ultimele 24 de ore. Bilanțul deceselor a ajuns la 1.185

GSP.RO FOTO Mircea Badea, ironie după clipul cu ministrul Stroe în chiloți! Cum a reacționat realizatorul TV

HOROSCOP Horoscop 24 mai 2020. Capricornii, ca de obicei, sunt acaparați de muncă