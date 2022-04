„Mai rău decât ce am văzut acum, această demisie pe care n-a avut cui s-o dea Cîțu, era să îi ducă în Congres Extraordinar. Adică Cîțu să se încăpățâneze și să nu își dea demisia și să se ajungă la un congres în care ar fi fost spectaculos să-i vedem pe respectivii care s-au produs în bâlciul din septembrie cum ar fi evoluat acum. Toți cei care răcneau atunci ca și leul în turbare, punându-l pe Cîțu președinte”, a spus gazetarul la Digi24.

Potrivit lui Cristian Tudor Popescu, ce s-a întâmplat azi a fost „o minimizare neglijabilă a pierderilor”.

„PNL cred că este campion în 30 de ani în a-și da cu levierul în cap, în gură, fără să fie atacat de nimeni, fără să fie într-o luptă cu opoziția. Este cea mai frumoasă operă de autodistrugere pe care a văzut-o în aceste decenii. În mai puțin de un an de zile, să ne amintim că PNL era partid dominant, cu Cîțu la guvernare, cu Cîțu premier, și în mai puțin de un an de zile a ajuns în acest moment în cea mai rea situație pentru un partid și pentru un politician, adică este de râsul lumii. Este ridicol”, a mai spus CTP.

Întrebat de ce ar fi PNL-ul mai bun cu Ciucă la putere decât a fost cu Cîțu până acum, ziaristul a răspuns:

„Mișcarea este firească să-l pună pe Ciucă președinte, pentru că are 34% în sondaje, încredere, spre deosebire de Cîțu, care avea 6%, partidul are 16%, și atunci, ca să nu ajungă PNL-ul la procentul Cîțu, îl pune pe Ciucă. Ciucă este neantul. Nu are nicio urmă de valoare. Pe mine omul ăsta nu m-a convins că știe ceva, vreo meserie. Nici în domeniul militar, nici în materie de limbă engleză, în administrație sau comunicare. Nimic”, a spus CTP.

Recomandări Descindere a poliției și procurorilor la o facultate din Moscova. E vizat și profesorul Grigory Yudin, care se pronunțase contra lui Putin în Libertatea

Potrivit lui CTP, marele avantaj pe care îl are Ciucă este că este general, iar în „România, în fruntea încrederii publicului nu se află instituțiile statului de drept, democratic (…), ci se află armata și biserica, iar Ciucă este la armată”.

„Mai ales în condițiile astea de război din Ucraina, este un reflex aproape necondiționat al populației sau condiționat să îl prefere pe acest om de la armată, că face el ordine. Este de fapt un transfer logic greșit și anume că, dacă cineva e de la armată, dacă este general, colonel, atunci va aduce, cu siguranță, ideea de ordine. Nu, un general poate fi la fel sau mai puțin capabil să conducă ceva decât un șef de asociație de scară de bloc”, a mai spus CTP.

Florin Cîțu și-a anunțat sâmbătă demisia de la șefia PNL, la șase luni de la numirea în funcție. Anunțul vine după mai multe zile în care liberalii care l-au susținut să ajungă la conducerea partidului au cerut schimbarea sa.

GSP.RO Ce-a spus un bulgar stabilit în România despre românce: „Sunt mai drăguțe decât bulgăroaicele, dar...”

Playtech.ro ȘOC TOTAL! Vladimir Putin vrea să distrugă Europa. Ce va urma după criza alimentară

Observatornews.ro Doi soldaţi ruşi, fraţi gemeni, au murit pe frontul din Ucraina, în aceeaşi zi. Unul dintre ei urma să devină tată

HOROSCOP Horoscop 2 aprilie 2022. Taurii vor avea ocazia să privească în profunzimea unor situații problematice și de a învăța din ele

Știrileprotv.ro Răspunsul dat de Zelenski atunci când a fost întrebat dacă a ordonat sau nu atacarea unui depozit de petrol din Rusia

Orangesport.ro Imagine uluitoare. Ce avea asupra sa un militar rus ucis. Soldaţii ucraineni au rămas perplecşi. FOTO

PUBLICITATE „Flip The Stereotypes” - celebrăm femeile care răstoarnă prejudecățile