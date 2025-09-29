Majorarea vine după ce dobânzile au crescut la rândul lor, ca urmare a majorării inflației. Iar aceasta vine după ce statul a crescut taxele în vară, majorând TVA de la 19% la 21% și accizele cu 10%.

Pentru trimestrul al treilea al acestui an indicele IRCC era calculat la 5,55%.

Un număr de 300.000 de români au credite ipotecare și Prima Casă legate de IRCC, iar alți 100.000 au credite de consum.

Indicele IRCC este folosit ca referinţă pentru calculul dobânzii la creditele în lei acordate după luna mai 2019. Băncile calculează dobânda folosind indicele IRCC la care adaugă marja proprie.

Când marja este de 3%

Pentru creditele în lei legate de IRCC dobânda crește în funcție de suma împrumutată.

Majorarea ajunge și la 11%.

Astfel, pentru un credit de 200.000 de lei luat pe 30 de ani cu o marjă a băncii de 3%, rata crește de la 1.545 lei la 1.711 lei, conform sursei citate.

La un credit ipotecar de 250.000 lei rata crește de la 1.931 lei la 2.139 lei.

Pentru un credit ipotecar de 300.000 lei rata ar urca de la 2.349 lei la 2.427 lei.

Când marja e de 2,5%

În cazul în care marja este mai mică, rezultă diferențe: la 300.000 de lei împrumutați, rata crește cu 108 lei, de la 2.212 lei la 2.320 lei, conform unui calcul făcut de Valentin Anghel, fondator și director al AVBS Broker de Credite.

Pentru un credit de 400.000 de lei majorarea este de 144 lei pe lună, iar pentru unul de 500.000 de lei creșterea este de 180 lei.

Valentin Anghel susţine că atâta timp cât inflaţia nu scade, nici IRCC nu are cum să scadă semnificativ.

La ROBOR e și mai mare suferința

Pentru creditele anterioare anului 2019 se folosește indicele ROBOR la trei luni, unde 190.000 de români sunt legați la acest indicator. Acesta este peste nivelul IRCC, având vineri un nivel de 6,52%.

