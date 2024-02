Cine are un apartament cu două camere va plăti cu 800 de lei pe an mai mult pe an, iar cine are și o mașină va achita tot atât, arată o analiză a Asociației Energia Inteligentă.

În situația în care s-ar aplica o astfel de taxă, atunci cheltuielile populației ar crește cu circa 8% la nivel urban și cu 10% în mediul rural, aceasta din urmă ajungând „în imposibilitatea de a-și achita toate cheltuielile la veniturile actuale”, potrivit analizei organizației.

Taxa pe căldură

Aceasta a detaliat impactul. O locuință care folosește gaze naturale emite într-un an 0,205 kg de dioxid de carbon pentru fiecare kWh consumat, astfel că avem următoarele situații:

un apartamente de două camere emite anual circa două tone de CO2

un apartament de 4 camere emite 3 tone de CO2

o casă de 120 de metri pătrați izolată emite 6 tone de CO2 pe an.

Cum costul unui certificat de CO2 este de circa 80 de euro pe tonă, rezultă o creștere de 800 de lei pe an pentru un apartament de două camere, o majorare de 26% față de costurile actuale care iau în calcul un preț plafonat. Per total, costul cu gazele ar ajunge la 3.900 de lei pe an.

Pentru un apartament de 4 camere, creșterea este de 1.200 de lei, iar procentual tot cu 26% față de nivelul de azi. Costul cu gazele ar ajunge la 5.850 de lei anual.

Pentru casă, creșterea de cost ar fi de 2.400 de lei anual, ceea ce înseamnă tot 26% ca procent. Costul total anual ar fi însă de 11.700 de lei pe an.

Pentru o casă încălzită pe lemne, costurile ar urma să crească cu 4.680 de lei anual, adică cu 48% față de nivelul actual. Per total, costurile ar ajunge la 14.280 de lei anual, arată asociația.

Mașina mică, un lux

De scumpiri ar urma să aibă parte și proprietarii de mașini.

O mașină Dacia Logan emite 0,116 kg de CO2 pe fiecare kilometri parcurs, astfel că la o medie de 15.000 de kilometri parcurși într-un an se ajunge la emiterea a două tone de CO2.

Introducerea taxei pe carbon ar însemna astfel costuri suplimentare de 800 de lei pe an, având în vedere costul unui certificat de 80 de euro pe tonă.

Majorarea ar fi de 12% față de prețul actual de 6,5 lei pe litru. Astfel, costul total anual cu carburantul ar ajunge la 7.600 de lei.

Scumpiri generale de 10%

Majorarea prețului carburanților va duce și la majorarea restului produselor.

„Dar taxa de CO2 pe construcții și în transporturi va aduce scumpiri în lanț la toate produsele și serviciile, pe care le apreciem de circa 10%”, arată Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energie Inteligentă.

„Îngrijorător este faptul că odată cu aplicarea acestei taxe, conform estimărilor realizate, gospodăriile din mediul rural s-ar găsi în imposibilitatea de a și achita toate cheltuielile la veniturile actuale.

Astfel, chiar dacă această taxă ar reduce deficitul bugetar, ea ar determina o importantă creștere a nivelului de sărăcie al românilor. Soluția nu este creșterea taxelor, ci reducerea cheltuielilor”, conchide Chisăliță, în analiză.

Agreată deja la nivel european

Uniunea Europeană a agreat introducerea unei taxe de carbon în construcții și transporturi în decembrie 2022, după cum scria la acel moment Euractiv. Intrarea în vigoare a acesteia este programată pentru anul 2027.

La acel moment se discuta de o plafonare la 45 de euro a costului cu certificatele de dioxid de carbon până în anul 2030. Între timp însă prețurile acestora au crescut până la 80-90 de euro pe certificat, în așteptarea reformelor incluse în planul de reforme Green Deal.

Vineri, 2 februarie, un astfel de certificat se tranzacționa la 65 de euro pe bursele de specialitate.

