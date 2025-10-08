Accidentul a fost surprins de o cameră de bord

Momentul accidentului a fost surprins de camera de bord a unui șofer aflat în trafic. Vehiculul s-a răsucit pe carosabil și a fost evitat la limită de șoferul aflat în spatele său.

Incidentul s-a produs miercuri dimineața din cauza acvaplanării. Platforma de transport auto care circula cu viteză mare pe autostradă A1, la kilometrul 33, pe sensul de mers către Pitești, a pierdut contactul cu carosabilul din cauza formării unei pelicule de apă între pneuri și drum. În această situație, anvelopele nu mai pot evacua apa suficient de repede, provocând pierderea aderenței, ceea ce face ca vehiculul să „plutească” pe apă, devenind dificil sau imposibil de controlat, cu riscul de derapaj sau accident.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Conducătorul auto a suferit un atac de panică în urma evenimentului rutier.

„Viteza mare și cauciucuri proaste = acvaplanare!”

Momentul accidentului a fost postat pe pagina de Facebook Info Trafic Pitești.

„Pe ploaie și pe autostradă ai indicator de 80km/h”, precizează o persoană în comentarii, în timp ce alta spune care au fost motivele producerii accidentului: „Viteza mare și cauciucuri proaste=acvaplanare!”

„Ce noroc ai avut, nene!”, a mai spus o persoană.

Oamenii au atras atenția și asupra denivelărilor de pe A1, sensul de mers către Pitești. „Nu spun că șoferul avea viteză corespunzătoare, dar tranzitez autostrada asta săptămânal, banda 1 e jale mai ales în unele porțiuni șleauri, apă, gropi”, a comentat un șofer.