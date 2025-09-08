Acest avertisment vine în contextul în care șeful Guvernului german a făcut din reînarmarea Europei o prioritate absolută, astfel încât bătrânul continent să poată face față amenințării venite din partea Rusiei, dar și să se adapteze la poziția Statelor Unite după realegerea lui Donald Trump la Casa Albă.

„Totul indică faptul că planul imperialist al lui Putin nu s-ar încheia cu cucerirea Ucrainei, ci că ar fi doar începutul”, a declarat Merz în cadrul conferinței anuale a ambasadorilor germani.

Germania este martoră „în fiecare zi la atacuri hibride din ce în ce mai intense și agresive din partea Rusiei”, care vizează în special „infrastructura” sa, a semnalat Merz.

Germania observă, de asemenea, „provocările” rusești „în Marea Nordului și în Marea Baltică”, a adăugat el.

„Rusia și China încearcă să-și asigure sfere de influență în Europa de Sud-Est”, pe fondul „unui nou conflict sistemic” care „a izbucnit deja între democrațiile liberale și o axă de autocrații”, a subliniat cancelarul germaan.

„Ceea ce numeam înainte ordinea mondială liberală este acum sub presiune din mai multe părți”, a conchis Friedrich Merz.

