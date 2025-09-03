„Războiul purtat de Rusia împotriva Ucrainei este sprijinit de China. Acestea sunt realităţile cu care Europa trebuie să se confrunte”, a subliniat fostul premier estonian în preambulul unei conferinţe de presă a Comisiei Europene dedicată acordului comercial cu ţările Mercosur.

Într-un discurs ţinut ulterior, Kaja Kallas a revenit asupra acestor ameninţări care, în opinia ei, pun în pericol echilibrul mondial, îndemnând Europa să îşi joace pe deplin rolul pe scena internaţională.

„China şi Rusia vorbesc, de asemenea, despre realizarea împreună a unor schimbări nemaiîntâlnite de un secol” în arhitectura globală de securitate, a semnalat ea în discursul susţinut în faţa Institutului pentru Studii de Securitate al UE (EUISS) din Bruxelles.

„Putin, Kim şi Xi au apărut împreună în public pentru prima dată, proiectând o viziune a păcii prin ţeava unui pistol. Nu asta înseamnă pacea pentru Europa”, a insistat Kallas.

Xi Jinping, Vladimir Putin şi Kim Jong-un au asistat miercuri la o paradă militară uriașă organizată la Beijing pentru a marca 80 de ani de la încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial și pentru a prezenta China ca o putere „de neoprit”.

În această perioadă de tensiuni geopolitice puternice, Uniunea Europeană trebuie „să-şi construiască puterea (…) pentru a participa ca actor deplin”, a insistat Kaja Kallas. În opinia ei, Gaza este un „exemplu de situaţie în care nu ne folosim puterea geopolitică”. Cauza? „Lipsa de unitate”, a punctat șefa diplomației europene.

Kaja Kallas a cerut celor 27 de state membre UE să dea dovadă împreună de „curaj politic”.

