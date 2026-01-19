La cât este evaluată o navă din clasa Trump

Potrivit evaluărilor preliminare, prețul navei principale ar putea varia între 15 și 22 de miliarde de dolari, în funcție de deplasament și de alți factori care influențează costurile de construcție.

Aceste date sunt incluse în raportul CBO intitulat „Congresul, Flota de Aur și baza industrială de construcții navale în 2026”.

Conform documentului, o navă cu un deplasament de aproximativ 30.000 de tone ar costa între 14 și 15 miliarde de dolari, una de 35.000 de tone ar ajunge la 16–18 miliarde, iar o variantă de 40.000 de tone ar putea costa între 19 și 20,5 miliarde de dolari.

Navele construite ulterior în cadrul aceleiași clase ar fi mai ieftine, cu un cost estimat între 9 și 13 miliarde de dolari pe unitate.

Totuși, aceste estimări sunt valabile doar în cazul în care contractul de construcție este semnat în viitorul apropiat.

Prețul ar putea crește cu un miliard de dolari

Dacă semnarea ar fi amânată cu patru ani, până în 2030, costul navei principale ar putea crește cu încă un miliard de dolari, iar prețul navelor din serie ar putea ajunge la 10–15 miliarde de dolari fiecare.

Biroul Bugetar subliniază că aceste cifre trebuie privite ca un punct de plecare, deoarece pot fi influențate de numeroși factori neprevăzuți.

În practică, este mai probabil ca prețurile finale să fie mai mari decât cele estimate inițial, având în vedere numeroasele exemple anterioare de depășiri bugetare.

Portavion cu 22 % mai scump decât se prevăzuse inițial

Un caz relevant este portavionul nuclear USS Gerald R. Ford, al cărui cost de construcție s-a ridicat la aproape 13 miliarde de dolari, fără a include cheltuielile de dezvoltare, care au mai adăugat aproximativ cinci miliarde. În final, acest portavion a costat cu 22% mai mult decât se estimase inițial.

Prin urmare, nu este exclus ca și noua navă de luptă americană să urmeze un traseu similar, ajungând la un cost final mult mai ridicat decât cel prognozat.

Anterior, Defense Express a relatat că Marina SUA a prezentat fregata FF(X), un proiect criticat pentru lipsa rachetelor cu rază lungă de acțiune, a unui sistem adecvat de apărare antiaeriană și chiar a capabilităților antisubmarin.

