O nouă cercetare din SUA arată că anumite culori ale mașinilor sunt mai predispuse să fie ținta excrementelor de păsări.

Potrivit unui sondaj realizat pe 1.000 de șoferi americani, vehiculele maro sunt cele mai afectate, urmate de cele roșii și negre.

Mașinile albe și argintii sunt cel mai puțin vizate.

Aproape un sfert dintre americani (24%) cheltuiesc anual peste 500 de dolari pentru spălarea și repararea mașinilor din cauza excrementelor de păsări.

Proprietarii de Tesla și BMW au cele mai mari costuri în acest sens.

De ce unele culori sunt mai afectate

Experții explică faptul că păsările pot vedea lumina ultravioletă, ceea ce le oferă o percepție îmbunătățită a culorilor față de oameni.

Anumite nuanțe sunt mai vizibile pentru ele, posibil explicând de ce culorile închise par a fi ținte preferate. Suprafețele lucioase reprezintă o altă problemă.

Capotele și oglinzile laterale pot acționa ca oglinzi, reflectând imaginea unei păsări. În perioada de împerechere, păsările teritoriale pot confunda propria reflexie cu un rival, ducând la „atacuri” repetate asupra aceluiași vehicul.

Recomandări Afacerile generalului Decebal Ilina, fostul șef al spionajului militar. Contracte cu diplomați și eroi americani, trădători și alți ofițeri români

Mărcile cele mai afectate

Pe lângă culoare, anumite mărci sunt mai afectate decât altele. Camioanele Ram conduc lista vehiculelor cel mai des lovite de excremente de păsări, urmate îndeaproape de Jeep și Chevrolet. Nissan și Dodge completează top 5.

Deși comportamentul păsărilor nu poate fi schimbat, șoferii pot reduce riscul. Parcarea în zone acoperite oferă cea mai bună protecție.

Husele auto sunt o alternativă accesibilă pentru cei care parchează pe termen lung în aer liber. Evitarea locurilor de parcare sub copaci, fire electrice sau streșini, unde păsările cuibăresc frecvent, ajută de asemenea la minimizarea riscului.

Aproape o treime dintre americani (29%) și-au schimbat locul obișnuit de parcare pentru a evita excrementele de păsări.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE