Aflat la capela cimitirului Bellu, acolo unde a fost depus trupul neînsuflețit al părintelui său, acesta a făcut declarații cutremurătoare despre momentul în care a aflat că tatăl lui a murit.

„De la tata am învăţat să nu las capul jos niciodată şi nu vreau să-l las nici acum. Este un moment foarte greu în viaţa mea. Datorită mesajelor prietenilor m-am emoţionat şi de asta am spus că sunt mândru de tata. M-a sunat cel mai bun prieten al lui şi mi-a spus că este vorba de un infarct şi când am ajuns era prea târziu. A fost dorinţa mea şi a bunicii să îl înmormântăm la Constanţa, alături de tatăl lui. Îmi găsesc puterea în prietenii mei, în familie, în mesaje. M-au uimit oamenii care au venit aici, la capelă”, a spus Maximilian Toader pentru Antena Stars, potrivit Spynews.

