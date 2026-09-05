  • WEG, cel mai mare producător de motoare electrice din America Latină, este o multinațională listată la bursă cu fabrici în peste 10 țări, cu venituri anuale de aproximativ 7 miliarde de dolari.
  • În ciuda averii sale, Amelie nu deține un loc în CA și nici vreo poziție executivă la WEG. Frații ei gemeni, Pedro și Felipe, 23 de ani, sunt, de asemenea, acționari majoritari.

Cu o avere estimată la 1,1 miliarde de dolari, locul 3.183 în lume, Amelie este moștenitoarea unei părți semnificative a imperiului WEG, companie braziliană fondată de bunicul său, Werner Ricardo Voigt, alături de partenerii săi, regretații miliardari Eggon Joao da Silva și Geraldo Werninghaus. în orașul Jaraguá do Sul, Santa Catarina.

De-a lungul anilor, WEG și-a extins afacerea și a început să opereze în diferite segmente legate de industrie, energie și automatizare. În prezent, portofoliul include motoare, generatoare, transformatoare, turbine, panouri electrice, sisteme de automatizare industrială, echipamente pentru generarea și transmisia energiei electrice, încărcătoare pentru vehicule electrice etc.

WEG, fondată în 1961, este una dintre cele mai mari companii din domeniul echipamentelor electrice din lume. Produce motoare electrice, generatoare și soluții pentru diverse sectoare industriale, iar controlul companiei rămâne în mâinile familiilor fondatoare.

Acest model de afaceri a transformat orașul natal al companiei într-o „fabrică de miliardari”. În clasamentul publicat la 27 august, Forbes a confirmat pentru al treilea an consecutiv că Amelie este cea mai tânără miliardară din Brazilia, dar și din lume, surclasându-l pe Johannes von Baumbach, un tânăr miliardar german.

Amelie deține direct 5.282.602 acțiuni ordinare ale WEG, reprezentând aproximativ 0,126% din capitalul companiei. De asemenea, ea deține 33,33% din Cladis Voigt Trejes Administradora și alte 33,33% din Clica Voigt Administradora, companii de familie care posedă active și participații.

Având în vedere acțiunile pe care le deține și participațiile sale prin intermediul afacerilor de familie, Amelie controlează aproximativ 106,7 milioane de acțiuni WEG, echivalentul a aproximativ 2,54% din companie.

Tânăra face parte și din grupul de acționari legați de WPA Participações e Serviços, o structură care reunește familiile fondatorilor și deține puțin peste jumătate din WEG.

În aceeași Forbes, primii cinci miliardari brazilieni cei mai tineri fac parte din aceeași familie Voigt.

  • Dora Voigt de Assis, 28 de ani, are o avere estimată la 1,4 miliarde de dolari, Felipe Voigt Trejes și Pedro Voigt Trejes, ambii 23 de ani, au câte 1,1 miliarde de dolar; și Lívia Voigt de Assis, 22 de ani, are o avere netă estimată la 1,4 miliarde de dolari americani.

Felipe și Pedro sunt frații Ameliei și dețin participații la afacerile familiei care fac parte din structura acționariatului WEG.

Eduardo Saverin, cofondatorul Facebook, se menține în vârful clasamentului Forbes pentru Brazilia, cu o avere impresionantă de 34 de miliarde de dolari (locul 63).

Cea mai tânără miliardară „self-made”, fără strămoși bogați, provine tot din Brazilia. Luana Lopes Lara, 29 de ani, a fost fostă balerină și a fondat platforma de piață de predicții Kalshi. Are o avere netă estimată la 2,6 miliarde de dolari.

Succesul Ameliei reflectă nu doar moștenirea sa, ci și importanța economică a WEG, un pilon industrial în regiunea Santa Catarina. Orașul Jaraguá do Sul, unde a fost fondată compania, a devenit un pol al prosperității economice, atrăgând investiții masive și dezvoltându-se ca un centru al inovației industriale în Brazilia.

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