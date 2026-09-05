Adidas se confruntă cu critici intense după lansarea unei campanii în Israel care îl prezintă pe soldatul israelian Shalev Biton. Campania vizează promovarea serviciului „One Shoe Service”, prin care clienții pot achiziționa un singur pantof la jumătate din prețul unei perechi.

Biton, care și-a pierdut piciorul stâng în timpul unui atac din Gaza în 2021, a devenit imaginea acestui proiect. După multiple intervenții chirurgicale, a trebuit să-i fie amputat piciorul stâng înainte de a începe o lungă recuperare și de a învăța din nou să meargă cu o proteză

El a anunțat, pe Instagram, că participarea sa la campanie reprezintă împlinirea unui vis.

Campania Adidas cu soldatul israelian Shalev Biton, care și-a pierdut un picior în războiul din Gaza, criticată dur: „Palestinienii cu dizabilități unde sunt? Ei nu pot cumpărat un singur panfof?”
Shalev Biton

„Acum, tot ce mai rămâne este să ies și să alerg”, a scris el. Biton a explicat că ideea acestei inițiative s-a născut din dificultatea sa de a găsi soluții practice pentru persoanele care au nevoie doar de un pantof, după ce a fost nevoit să cumpere perechi complete.

Campania a stârnit controverse pe platformele de socializare, unde utilizatorii au cerut boicotarea Adidas.

Mulți au pus sub semnul întrebării alegerea unui soldat israelian ca imagine a unei inițiative care promovează sprijinul pentru persoanele cu dizabilități.

Criticii au subliniat că această decizie contrastează cu situația din Gaza, unde mii de palestinieni au suferit amputări și alte răni grave în urma atacurilor israeliene.

Un utilizator a comentat că, deși inițiativa este binevenită, „Adidas ar trebui să fie mai sensibilă la contextul politic”.

Alții au făcut apel la companie să ia în considerare și povești ale supraviețuitorilor palestinieni cu dizabilități: „Palestinienii cu dizabilități unde sunt?. Ei nu pot cumpărat un singur panfof?”.

Adidas a lansat serviciul său Single Shoe pe piețele europene în martie 2026, înainte de a introduce programul în Israel. Compania a declarat că a dezvoltat inițiativa mai amplă în consultare cu comunitățile și organizațiile persoanelor cu dizabilități, precum și cu sportivi care și-au exprimat îngrijorarea cu privire la obligația de a achiziționa un al doilea pantof inutil.

Serviciul acoperea inițial 22 de țări europene înainte de a ajunge în Israel în august. Adidas a declarat că este destinat clienților cu dizabilități la nivelul membrelor care au nevoie doar de un pantof stâng sau drept.

Conform programului israelian, un singur pantof costă exact jumătate din prețul afișat al perechii.

Nu este prima dată când Adidas este implicată în discuții politice. În iulie 2024, compania a retras o campanie care o includea pe modelul palestiniano-american Bella Hadid, după ce promovarea pantofilor SL72 a fost asociată cu Jocurile Olimpice din München din 1972, un eveniment marcat de o tragedie (atacul terorist în care un grup palestinian a ucis 11 membri ai delegației israeliene).

La momentul respectiv, Adidas a cerut scuze și a revizuit campania, catalogând situația drept o „greșeală neintenționată”.

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