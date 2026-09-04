Autoritățile de la Bangkok au decis să reducă la jumătate durata permisă pentru șederea pe teritoriul țării în scop turistic, fără a fi necesară obținerea prealabilă a unei vize.

Începând cu 15 septembrie, Thailanda reduce durata șederii fără viză pentru cetățenii Uniunii Europene la maximum 30 de zile, față de 60 de zile anterior. Această măsură vizează peste 60 de țări, inclusiv statele membre UE, însă nu este încă clar ce reglementări se vor aplica pentru cetățenii din alte aproximativ 20 de țări, conform Ministerului de Externe thailandez.

În schimb, cetățenii din Peru, Brazilia și Coreea de Sud vor beneficia de o prelungire a perioadei de ședere fără viză, care va ajunge la 90 de zile, față de 60 de zile în prezent. Modificările vin în contextul în care Thailanda își ajustează politica de viză pentru a răspunde noilor provocări internaționale.

Noile reguli nu obligă turiștii europeni să părăsească țara după 30 de zile. Aceștia pot solicita o extindere a șederii fără viză, decizia fiind la latitudinea ofițerilor de imigrație.

O altă opțiune este viza „Destination Thailand” (DTV), care permite șederea timp de până la 180 de zile la fiecare intrare, cu posibilitatea unei prelungiri suplimentare pentru încă 180 de zile. Condițiile de eligibilitate includ un sold bancar de minimum 500.000 baht (aproximativ 13.000 euro) și, în cazul lucrătorilor la distanță, dovada angajării în afara Thailandei.

Blic mai notează că, în ultimele luni, presa locală thailandeză a raportat mai multe arestări ale unor străini suspectați de infracțiuni, de la trafic de droguri și exploatare sexuală, până la desfășurarea de activități economice fără autorizațiile necesare, cum ar fi administrarea de hoteluri sau școli.

În primele opt luni ale anului 2026, Thailanda a fost vizitată de aproape 21 de milioane de turiști străini. Acest număr este cu 3% mai mic față de aceeași perioadă din 2025, iar industria turismului încă nu a atins nivelurile de dinaintea pandemiei.

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