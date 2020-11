Anna Ohnweiler, 70 de ani, a importat mesajul asociaţiei „Omas gegen Rechts” (Bunicile împotriva extremei drepte) în Germania. La începutul lui 2018 a înfiinţat pe Facebook grupul „bunicile împotriva extremei drepte, după modelul celui austriac, iar acum grupul reuneşte peste 3.000 de membri.

Anna Ohnweiler îşi aminteşte că la Stuttgart a fost singură la demonstraţia contra lui Rapple (fost politcian AfD), pe 8.12.2018, iar prima demonstraţie a „bunicilor” în toată ţara a avut loc pe 24 august 2019 la Dresda.

„Faptul că noi, toate bunicile din nord, sud, est şi vest, ne-am întâlnit, a dus la o coeziune foarte frumoasă şii ne-a dat sentimentul că putem schimba ceva”, spune bunica originară din România.

Anna Ohnweiler a ieşit la pensie în 2015, după ce lucrat şi ca profesoară la Sibiu. „Cine adoarme în democrație, se trezește în dictatură” – acesta este motto-ul ei, conform DW.

Multe „bunici” aparţin generaţiei născute sau crescute în timpul sau după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, iar acum luptă în timpul liber pentru viitorul nepoţilor.

„Bunicile” militează pentru o societate unită, în care nu există discriminare.

Thomas Baitinger, membru al grupului, susţine că „Bunici împotriva extremei drepte” este o atitudine, exprimată prin simpla prezenţă

Eşti acolo, dar nu ţipi, nu te revolţi. Mai ales tabăra de dreapta are mari probleme cu lucrul acesta. Dacă am urla „Sunteţi răi!”, ar putea urla şi ei la noi sau ne-ar aduce contraargumente. Dar noi nu facem nimic. Doar suntem acolo. Bunicuţe contra dreptei, bunici contra dreptei…Iar ei au o problemă uriaşă fiindcă este o atitudine faţă de care nu pot face nimic.

