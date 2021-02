Cum a ajuns un tânăr cu doctorat în Educație Fizică șef interimar al Filarmonicii din Pitești: ode primarului în campanie, lăudat de sindicat și de cel căruia i-a luat locul

La 29 de ani, Gabriel Niță a fost instalat, zilele trecute, în funcția de director interimar al Filarmonicii din Pitești, printr-o decizie a primarului orașului, Cristian Gentea. Asta deși, potrivit CV-ului său, Niță nu are nicio tangență cu muzica: a făcut o facultate de jurnalism și a fost ziarist sportiv, iar până recent a lucrat la marketing în Filarmonică.

Gabriel Niță | Foto: Facebook

Deși legislația privind managementul instituțiilor de cultură stipulează o serie de criterii pe care managerii culturali trebuie să le îndeplinească, acestea se aplică numai în cazul în care postul este obținut prin concurs, nu și în situația interimatelor, precum cel al lui Niță.

Fostul manager, demisie la presiunea sindicatelor

Înființată în 2007, instituția se află în subordinea Consiliului Local, iar director al instituției a fost, de la înființare și până la venirea lui Niță în funcție, Jean Dumitrașcu, a cărui demisie a fost recent cerută și obținută de sindicatul Filarmonicii.

Dumitrașcu a recunoscut, într-un dialog cu Libertatea, că plecarea sa are la bază „motive întemeiate”, deși spune că nu are vreo vină pentru cele petrecute în instituție, în special pentru trimiterea angajaților în șomaj tehnic, în perioada stării de urgență. Măsura, care a generat o revoltă în rândul angajaților, ar fi fost cerută de fostul primar Cornel Ionică, spune acesta, dar care ar fi aruncat vina asupra sa.

„Domnul primar de atunci (n.r. – Cornel Ionică), din păcate, nu și-a asumat decizia și am rămas total descoperit în fața personalului artistic, ca și cum decizia fusese luată de capul meu. Iar de a doua zi, sindicatul mi-a cerut demisia și a intrat în grevă japoneză. În ședința de Consiliu Local a spus că nu dumnealui a trimis orchestra în șomaj, ci directorul”, a explicat Dumitrașcu.

Pe Gabriel Niță, cel care i-a luat locul, spune că l-a angajat chiar el, în 2017, și între timp l-a promovat în funcția de secretar marketing, pentru că se descurca bine. Niță venise, inițial, în funcția de cameraman.

Întrebat dacă îl consideră apt pentru funcția de director, Dumitrașcu a răspuns că este, pentru că „are sprijinul sindicatului și sprijinul primăriei”, dar și că acesta l-a ajutat, de-a lungul timpului, în activitatea de la Filarmonică.

Niță, despre primarul Gentea: „Cel mai puternic și uman om”

În vârstă de 29 de ani, Niță este absolvent al Facultății de Jurnalism din cadrul Universității din Pitești, are un master în Comunicare Organizațională și un doctorat în Educație Fizică de la aceeași universitate, obținut în 2019.

A lucrat câțiva ani ca redactor sportiv la televiziunea Argeș TV, iar din 2017, s-a alăturat Filarmonicii Pitești, pe un post de cameraman. A avansat, ajungând secretar pe probleme de marketing și în paralel, conform datelor înscrise pe profilul său de Facebook, a fost și consilier parlamentar.

Niță este, de asemenea, membru PSD și fin al vicepreședintelui Consiliului Județean, Adrian Bughiu, după cum a relatat presa locală. Bughiu, de altfel, a fost prezent inclusiv la susținerea tezei de doctorat a lui Niță.

În perioada campaniei electorale pentru alegerile locale de anul trecut, Niță s-a făcut remarcat printr-o adevărată odă la adresa actualului primar, Cristian Gentea, pe care îl descria drept „cel mai puternic și uman om”. Textul, pe care el spune că l-a publicat pe Facebook, a apărut în campanie pe site-ul institutiilestatului.ro, fiind marcat drept plătit de PSD.

Iată câteva pasaje din textul dedicat lui Gentea:

„Mereu mi-au plăcut oamenii puternici! Dar oamenii care au și suflet! Mi-au plăcut mereu cuvintele și destinele oamenilor mari! Cristian Gentea este, probabil, cel mai puternic OM pe care l-am cunoscut în cei 29 de ani de viață! Și de departe, cel mai uman”.

„Cristian Gentea este cel care poate schimba fața Piteștiului!”.

„Cristian Gentea este cel care poate susține sportul, poate susține cultura, poate face administrație performantă!”.

„Am văzut programul de candidatură al lui Cristian Gentea! Un program profesionist, sincer și realizabil din prima zi a mandatului”.

La finalul textului este specificat că articolul este comandat de Organizația Județeană PSD Argeș.

„Nu trebuie să urc pe scenă”

Contactat de Libertatea pentru a oferi mai multe detalii despre această numire, Gabriel Niță a răspuns că a fost propus de sindicat și, în aceste condiții, a acceptat.

„Le-am zis: Domnule, sunt onorat, dar și obligat! Dacă mă veți numi, voi accepta”, a povestit el.

Întrebat de ce crede că sindicatul l-a propus tocmai pe el, Niță a răspuns că angajații Filarmonicii au apreciat că a fost alături de ei în perioada în care au avut dificultăți.

Recunoscând că nu are tangențe cu domeniul muzical, Gabriel Niță a explicat că, din punctul lui de vedere, nu ar fi necesare studii de specialitate: „Știți că managerii de spital nu sunt neapărat medici, sunt și manageri care au studii de management, de cultură organizațională și care, prin calitățile lor, reușesc să împace pe toată lumea”, a mai declarat Niță.

Cât despre articolul în care îl lăuda pe primarul care l-a și numit în funcție, Gabriel Niță spune că nu a fost plătit pentru asta, ci îl admiră sincer pe Gentea.

Eu sunt membru PSD, nu e nicio rușine cu asta. Primarul actual e modelul meu în administrație publică, i-am apreciat activitatea. Nu cred că e ceva rău sau greșit. Totul e transparent, deschis… E vreo rușine să îl simpatizezi pe vreun primar? Fiecare trebuie să ne luăm repere sau modele. Gabriel Niță, director interimar al Filarmonicii din Pitești:

Sindicatul crede că e „cel mai bun reprezentant”

Contactat de ziar, liderul de sindicat din cadrul Filarmonicii Pitești, Mădălin Sandu, ne-a trimis un comunicat de presă în care este susținută propunerea numirii lui Niță în funcție.

Conform acestui comunicat, „Dumnealui a demonstrat faptul că are calitățile necesare pentru a conduce o asemenea instituție. Ne referim la o imagine pozitivă în interiorul și exteriorul instituției, dar și la faptul că poate fi un lider cu personalitate, caracter, dăruire, un bun comunicator – cu alte cuvinte, cel mai bun reprezentant al nostru. Am considerat că are capacitatea de a oglindi foarte bine activitatea noastră către public așa cum merităm. Ne referim aici la alte programe și proiecte în ceea ce privește mediatizarea instituției (…). În momentele grele, momente recente de altfel, a fost omul care a deschis ușile, iar prin comunicare a reușit să facă cunoscută situația noastră, șomajul tehnic fiind întrerupt la acel moment. Situația a fost apreciată de toată lumea”.

Primarul Gentea: „Am vrut să scap de scandalul de acolo”

Contactat de Libertatea, primarul Cristian Gentea spune că numirea lui Niță în funcția de manager ar fi doar o soluție de avarie, temporară, până la organizarea unui concurs pentru post în câteva săptămâni.



„Pur și simplu am vrut să scap de scandalul ăla de acolo”, susține Gentea, adăugând că salariații Filarmonicii se aflau în grevă de luni bune și ar fi refuzat să mai lucreze cu fostul director, Jean Dumitrașcu.



„Știu ce veți spune, că e membru PSD, dar, până la urmă, nu cred că dacă ești membru PSD, nu ești capabil și nu poți ajunge într-o funcție de conducere. Dar am ținut cont de părerea sindicatului, sindicatul mi-a făcut memorii peste memorii în care mi-au spus că nu mai lucrează cu directorul ăsta și vor să fie propus Gabi Niță”, a explicat Gentea.

În ce privește pregătirea profesională a lui Niță, Gentea a admis că legătura lui Niță cu domeniul este una firavă, însă insistă că măsura este una temporară și că va organiza concurs rapid.



„Evident că vor fi niște condiții, poate nici nu poate să candideze în funcția de director, dar e un tip apreciat acolo. N-a fost vorba de nimic altceva decât să scap de scandalul de acolo. Cum îi văd cu banderola aia pe braț, chiar mă deranjează… Dar sunt și adeptul ideii că, într-o întreprindere, cel mai bun inginer nu e cel mai bun manager. E un băiat bine pregătit, îmi veți spune că nu e pe zona asta și sunt de acord cu dumneavoastră, dar credeți-mă că am ascultat doar pentru două luni de părerea sindicatului”, a încheiat primarul.



Primarului orașului Pitești, Cristian Gentea | Foto: Facebook

Cine sunt cei care conduc alte filarmonici din țară

În țară, instituțiile de același fel din alte orașe sunt conduse de artiști cu experiență.

Este cazul Filarmonicii din Cluj-Napoca, unde manager interimar este Rareș Sângeorzan, cu doctorat obținut la Academia de Muzică din Cluj-Napoca.

În Brașov, director interimar al Filarmonicii este Ioan-Dragoș Dimitriu, pianist, președintele Asociației de Formare a Artei Tonul Tinereții din Viena, organizator de festivaluri și de evenimente muzicale în țară și în străinătate.

La Botoșani, director al Filarmonicii este Mihai Sîrbu, absolvent al Academiei de Muzică din Iași.

Libertatea a încercat să-l contacteze și pe primarul Cristian Gentea pentru un punct de vedere, însă acesta nu a răspuns apelurilor și SMS-ului reporterului.

