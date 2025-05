Românii sunt așteptați astăzi în număr mare la urne pentru a-și alege președintele pentru următorii cinci ani. Peste 18 milioane de alegători sunt chemați să decidă între cei doi candidați rămași în cursă în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din 2025.

Printre primii care și-au exercitat dreptul la vot s-au numărat George Simion, liderul AUR, și Călin Georgescu. Cei doi au mers împreună la o secție din Mogoșoaia, însoțiți de soțiile lor. Apariția Cristelei Georgescu a atras toate privirile. Soția lui Călin Georgescu a optat pentru un look fresh, alegând o tunsoare bob, care i-a pus în valoare trăsăturile. Îmbrăcată elegant, cu un zâmbet cald și o atitudine demnă, aceasta a fost permanent alături de soțul ei.

Cei patru au intrat împreună în secția de votare și au fost întâmpinați, la ieșire, de mai mulți susținători și jurnaliști. George Simion și Călin Georgescu au făcut declarații scurte, exprimându-și încrederea în puterea votului și în viitorul României.

Ziua votului continuă, iar autoritățile încurajează cetățenii să-și exercite dreptul constituțional până la închiderea secțiilor.

Cine este Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu

Cristela Georgescu este specializată în „sănătate naturală, nutriție integrativă, detoxifiere și regenerare celulară, iridologie clinică, terapii de echilibrare energetică”. A scris cărțile „Diversificarea, pur și simplu”, „Simplu. Versuri hrănitoare” și este coautor al cărții „Nu hrăni cancerul”.

„Are studii postuniversitare și certificări profesionale de la Institute for Integrative Nutrition și Departamentul de Stat pentru Educație din New York (Certified Integrative Nutrition Coach), prestigioasa Universitate Cornell – Catedra de Nutriție Vegetariană și Centrul pentru Studii în Nutriție «Dr. T. Colin Campbell» (Certificate in Plant Based Nutrition), American Association for Drugless Practitioners (Certified Holistic Health Practitioner), Școala Internațională de Detoxificare Regenerativă coordonată de Dr. Robert Morse (Certified Regenerative Detoxification Specialist)”, se arată în descrierea disponibilă pe site-ul său.

De asemenea, are studii universitare și în economie și finanțe. În plus, a activat mai bine de 15 ani în banking, management executiv, public speaking și voluntariat în educație.

Cristela Georgescu a trăit în Austria, iar în urmă cu trei ani, în 2021, s-a întors cu familia în țară. Călin Georgescu, candidatul independent la Președinția României, s-a clasat pe podium în primul tur al alegerilor prezidențiale 2024. Soțul Cristelei Georgescu are 63 de ani și a absolvit Facultatea de Agronomie.

În plus, are un doctorat în pedologie.

