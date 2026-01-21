”Frühlingsspaziergänge”, un program lansat în 2003 care promovează mersul pe jos, oferă ghiduri și trasee pentru plimbări primăvara, între aprilie și iunie. Proiectul este finanțat din bugetul destinat publicării și promovării.

Costurile totale din 2008 încoace au ajuns la 545.140,98 euro, iar pentru 2026 sunt alocați 30.000 de euro.

Ministerul Mediului din Saxonia consideră că populația suferă de o „alienare față de natură”. Prin aceste plimbări ghidate, participanții sunt încurajați să exploreze mediul natural, să dezvolte un sentiment de responsabilitate pentru protejarea acestuia și să dobândească un nou „simț al conștientizării”.

Platforma ministerului permite organizațiilor, asociațiilor și persoanelor private să înscrie trasee pentru plimbări. Ministerul oferă sprijin logistic și financiar, incluzând materiale de promovare, coordonatori și kituri de presă, toate gratuite pentru participanți.

Proiectul a continuat chiar și în timpul pandemiei, cu oferte online în locul broșurilor tradiționale.

Georg-Ludwig von Breitenbuch, ministrul Mediului și Agriculturii din Saxonia, plănuiește să participe la deschiderea evenimentului din 2026, pentru a discuta „într-un cadru relaxat” cu participanții. Ministerul subliniază că această interacțiune promovează atât conservarea naturii, cât și activitatea sa. ###

Proiectul „Frühlingsspaziergänge” a înregistrat cheltuieli variabile de-a lungul anilor. În 2014 și 2024, spre exemplu, costurile au depășit 52.000 de euro anual.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE