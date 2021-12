Ministrul Roman, întrebat despre lucrarea plagiată: „Dacă asta e iar o altă mare problemă… Lucrez la PNRR. Am nevoie de puțină îngăduință”

Libertatea: – Bună ziua, domnule ministru Roman. Am vrea să vă punem câteva întrebări legate disertația de master, din care ne-ați trimis pe 1 decembrie un număr de 10 pagini. Există un suport de curs de la Politehnica din Timișoara, identic cu acele pagini, dar publicat cu 5 ani înainte.

Florin Roman: – V-am spus și atunci, vă spun și acum. A fost acel colectiv de lucru cu dom profesor. Dom profesor s-a angajat să facă partea asta. Acuma… iertați-mă, e treaba dumneavoastră să dezvoltați. Dacă aveam ceva de ascuns, nu vă trimiteam atunci.

– Lucrarea dumneavoastră e din 2012, cealaltă e din 2007-2008.

– Am lucrat cu dom profesor la momentul respectiv. Lucrarea are bibliografie. Lucrarea are 91 de pagini. Acolo practic încercam, discutam despre un paralelism între sistemul nervos și partea de teorie a sistemelor pe care o dezvoltam. Evident că sunt lucruri care apar și într-o parte, și în alta. Dacă asta e iar o altă mare problemă…

– Totuși, cele 10 pagini sunt identice. Inclusiv imaginile, figurile, structura…

– În momentul în care faci o lucrare de disertație ți se dă o bibliografie.

– Deci spuneți că nu-i plagiat dacă sunt copiate cuvânt cu cuvânt cele 10 pagini.

– Dacă ți se dă bibliografia, ce faci? Ți se dă acea bibliografie să îți iei niște surse de informare, să le relaționezi cu ce gândești tu.

– Da, însă nu vedem în lucrarea de master o relaționare, ci doar pagini identice, care nu diferă.

– V-am dat și o parte de introducere, în care se prezintă foarte clar partea de definiții, care e o noțiune generală, peste tot.

Prima pagină a ziarului Libertatea de joi, 9 decembrie

– Inclusiv literele lipsă sunt la fel.

– Definițiile nu pot fi modificate pe partea asta. Dacă vrea cineva să le modifice, să le modifice. Rugămintea mea este următoarea: nu sunt un plagiator, am avut posibilitatea să lucrez în foarte multe alte chestiuni, n-am lucrat tocmai pentru a evita zona asta. Acum văd că se încearcă să fiu prezentat ca plagiator. Nu am făcut treaba asta.

„Lucrez la PNRR, până la sfârșitul anului mai am două jaloane de închis din PNRR. Am nevoie de puțină îngăduință”

– Insistați că nu e plagiat?

– Repet, dacă aveam ceva de ascuns, nu vă trimiteam acele pagini.

– Sunteți ministrul care se ocupă cu Transformarea digitală a României. Vă considerați calificat? Insistați că nu e plagiat?

– Eu am spus-o, poate fi privită din următorul punct de vedere: hai să ne uităm la celelalte ministere. Sau înainte. Alți colegi, la transporturi aveam informatician… Rolul unui ministru este aplicarea programului de guvernare. La noi, programul de guvernare a fost structurat pe trei capitole: PNRR, obiective pe termen scurt, mediu și lung. Lucrez la PNRR, până la sfârșitul anului mai am două jaloane de închis din PNRR: partea de aprobare a strategiei cibernetice până la finalul anului și partea de transport, de operaționalitate. Am presiune pe buget. Pentru asta chiar am nevoie de puțină îngăduință. Dacă toată ziua voi fi sub această discuție, nu știu dacă voi reuși. Eu încerc să-mi fac treaba cum pot. Cu toată buna credință.

– Dacă domnul Paraschiv găsește toată lucrarea, îi dați acordul să ne-o arate?

– Eu nu am nicio problemă. Sunt un om care a muncit toată viața. Nu sunt un copil de bani gata. Nimeni nu mi-a dat de pomană sau gratis. Ați puteam să-mi spuneți numele profesorului cu lucrarea de la Timișoara?

– Da, e dreptul dumneavoastră să știți: se numește Dan Dumitrescu.



PARTENERI - GSP.RO "Mi-au tăiat 70 de milioane din pensia specială. Păcat, erau buni și ăia". Dumitru Dragomir a dezvăluit ce pensie i-a rămas după tăiere

Playtech.ro Irinel Columbeanu, dezvăluire BOMBĂ despre relaţia Monicăi Gabor cu Nuţu Cămătaru. Ce a aflat chiar înainte de nunta cu ea

Observatornews.ro Cât trebuie să plătească nevaccinaţii care vor să intre de joi în magazine, mall-uri sau cinematografe

HOROSCOP Horoscop 9 decembrie 2021. Vărsătorii sunt centrați pe propria persoană, dar acesta nu e un lucru bun, neapărat

Știrileprotv.ro VIDEO Rămași fără mamă și umiliți de tată. Patru frați au primit gratuit un apartament de la o familie de români din Spania. Echipa Visuri la cheie a renovat-o miraculos

Telekomsport Prezentatoare TV celebră, concediată după ce şi-a umilit o colegă. Ce a putut spune. Emisiunea ei iese din grilă

PUBLICITATE Cel mai tare eveniment pentru creatorii de conținut de pe TikTok