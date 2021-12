Ministrul Florin Roman a trimis ziarului 10 pagini din lucrarea de master, care sunt 100% copiate. Transformarea digitală a României condusă de un plagiator

„Transformarea digitală a României” din PNRR este un program cu buget dedicat de 1,8 miliarde de euro. Obiectivul se va realiza sub coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, condus de Florin Roman, vicepreședinte PNL. Libertatea publică astăzi dovada că, în afara temei cărții de negăsit din CV, ministrul Roman și-a plagiat o altă lucrare: disertația de master susținută la Facultatea de Psihologie a Universității ”Titu Maiorescu”, în 2012.

Cele 10 pagini din disertație primite la redacție chiar de la ministrul Roman, autorul masterului din 2012, sunt identice cu paginile dintr-un suport de curs din anul universitar 2007-2008 de la Universitatea Politehnică Timișoara, semnat de profesorul Constantin-Dan Dumitrescu.

Masterandul Florin Roman, acum ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, a preluat identic textul, figurile, graficele și chiar erorile de redactare, cuvintele cu litere lipsă din lucrarea profesorului timișorean.

Libertatea a solicitat pe 6 decembrie Universității „Titu Maiorescu”, unde Roman și-a făcut masterul, întreaga lucrare a acestuia. „Deocamdată nu a fost găsită în arhivă”, a sunat răspunsul facultății, până la închiderea acestei ediții.

Contactat miercuri de ziar, ministrul Florin Roman a explicat cele 10 pagini identice spunând că: ”În momentul în care faci o lucrare de disertație ți se dă o bibliografie. Dacă ți se dă bibliografia, ce faci?”. El a afirmat că nu i se pare nimic anormal și spus că „dacă asta e iar o altă mare problemă…”. Apoi a amintit că are mult de lucru la PNRR și că ”Am nevoie de puțină îngăduință” pentru că ”nu știu dacă voi reuși”.

Publicul poate vedea, mai jos, cum arată, puse față în față, suportul de curs de la Timișoara și teza de master a ministrului care va coordona, conform PNRR, ”Transformarea digitală a României”, ”cloud-ul guvernamental”, ”asigurarea interoperabilității bazelor de date disponibile la nivelul tuturor instituțiilor statutului român” și alte sarcini de o complexitate și de un nivel profesional și academic fără precedent.

Investigație de Răzvan Luțac, Ciprian Ranghel și Cătălin Tolontan

Pe 25 noiembrie 2021, Florin Roman a fost numit, în guvernul PNL-PSD-UDMR condus de Nicolae Ciucă, ministrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID).

Ce este Ministerul Digitalizării?

„Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării are rol de sinteză şi de coordonare în domeniile cercetării ştiinţifice, dezvoltării experimentale şi tehnologice, inovării, comunicaţiilor şi digitalizării” – Hotărâre Nr. 371/2021 din 29 martie 2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării.

În anii 2021 – 2026, munca ministerul face parte integrantă din aplicarea Programului Național de Reziliență și Redresare (PNRR).

Ce este PNRR?

Modernizarea României cu ajutorul Mecanismului de Redresare și Reziliență este o șansă istorică, un proiect național care aduce reformele necesare dezvoltării reale a unei țări europene din era verde și digitală. PNRR:

Prin programul de redresare, România va încasa și folosi 29,2 de miliarde de euro de la UE, granturi nerambursabile și împrumuturi care trebuiesc returnate.

Din acest buget, ministerul Digitalizării s-a angajat să realizeze, cu ajutorul a 1,884 miliarde de euro, cea mai mare sumă cheltuită vreodată în digital la noi, ceea ce PNRR numește „Transformarea digitală a României”. Suma crește cu cheltuielile de reformă digitală din alte zone, numai digitalizarea educației valorând 881 de milioane de euro. Digitalizarea se va extinde în zona pădurilor și analizei masei lemnoase, circulației pe șosele sau cardului de sănătate, care pînă acum a fost ratat deși s-a cheltuit o sumă de 200 de milioane de euro. O sarcină foarte, foarte grea.

PNRR va dezvolta o Românie care să ridice urgent ”nivelul serviciilor digitale oferite cetățenilor și companiilor”, nivelul ”securității cibernetice” și să asigure ”recrutarea de specialiști în cloud și tehnologii de vârf”. O sarcină foarte grea și pentru cei mai experimentați profesioniști.

Grupul de lucru se află sub coordonarea unui director, subordonat ministrului care deține portofoliul de digitalizare. PNRR:

Cine este Florin Roman, 47 de ani, politicianul care deține portofoliul digitalizării?

”Vă trimit lucrarea mea de disertație la master”

După ce a spus că nu găsește în bibliotecă cartea pe care, conform CV-ului oficial a scris-o în 2006, Florin Roman ne-a trimis, pe 1 decembrie, pe WhatsApp, 10 pagini din disertația sa de master din 2012. Lucrarea e intitulată „Contribuții cu privire la optimizarea sistemelor integrate de comunicare”.

Coperta trimisă jurnaliștilor Libertatea de către ministrul Florin Roman, însoțită de alte 9 pagini ale tezei de master

Ministrul a oferit cele 10 pagini din lucrarea de master la cererea ziarului, ca probă a faptului că s-a ocupat serios de domeniul „Teoriei sistemelor”. În plus, el a spus că teza de cercetare de master dovedește că lucrarea din 2006, dispărută din bibliotecă, există, pentru că ideile acesteia mai vechi au fost preluate și dezvoltate în disertația de master, din care ne-a înaintat aceste pagini.

Vă trimit lucrarea mea de disertație la master, din 2012, care se bazează și pe lucrarea din 2006, pe care nu o mai găsesc. Florin Roman – dialog cu Libertatea:

Pasajele din lucrarea de master a lui Florin Roman, căutate pe Google, duc la o lucrare a profesorului Constantin-Dan Dumitrescu, de la Universitatea Politehnică Timișoara, publicată cu cinci ani înainte și aflată în prezent pe un site pentru lucrările studenților.

Analizate, toate cele 10 pagini pe care Florin Roman le-a oferit redacției din lucrarea sa de master sunt copiate integral. Practic, textul, imaginile și graficile din lucrarea semnată de ministru în 2012 apar, în aceeași formulă, în lucrarea depistată, un suport de curs din anul universitar 2007-2008 de la Universitatea Politehnică Timișoara și semnat de profesorul Constantin-Dan Dumitrescu.

Cum arată cele două lucrări, despărțite de 5 ani

Suportul de curs (2007-2008)

Disponibilă pe un site (zDocs) unde studenții pot încărca documente, lucrarea semnată de profesorul Constantin Dan Dumitrescu de la Universitatea Politehnică Timișoara are 35 de pagini și e destinată studenților de la Facultatea de Management și Producție în Transporturi. Se numește „Teoria și ingineria sistemelor” (TIS), iar cele 35 de pagini sunt împărțite astfel: 2 pagini de introducere (prezentare, bibliografie) și 33 de teorie propriu-zisă.

Disertația (2012)

Florin Roman a trimis către ziar coperta, încă 9 pagini, dar nu și cuprinsul, astfel încât nu știm care e întinderea totală a disertației.

Titlul e pe pagina a doua, pe care ministrul nu a dat-o redacției, dar scrisul de pe a doua pagină „trece” prin hârtie și e descifrabil pe copertă: „Contribuții cu privire la optimizarea sistemelor integrate de comunicare”.

Anul publicării e 2012, Facultatea de Psihologie de la ”Titu Maiorescu”, București, iar profesorul coordonator este Titi Paraschiv.

Titi Paraschiv este același profesor care a scris în 2006 „Teoria sistemelor informaționale”, titlu de carte care apare și-n CV-ul lui Roman, în 2009, și despre care ministrul a spus că nu a mai găsit-o.

Față în față

Prezentăm pasaje din cele 10 pagini ale lucrării de disertație a ministrului Roman (2012), comparate cu suportul de curs de la Timișoara (2007-2008). Sunt cîteva exemple, din zeci și zeci.

EXEMPLUL 1. Fraze identice, cu patru semne de punctuație schimbate

Disertația Florin Roman (2012):

În antichitate, cercetările sistematice cu privire la lumea înconjurătoare au fost orientate înspre elementele de bază ale existenţei umane: pământul, focul, apa, aerul, sau combinaţii ale acestora. În momentul în care se încerca pătrunderea în profunzime a fenomenelor, cercetătorii întâmpinau greutăţi datorate:

– necunoaşterii complexităţii existenţei umane;

– cunoştinţelor limitate despre natură/ fenomenele care erau semnalate;

– capacităţile limitate de procesare conştientă a informaţiilor (max.16 biţi/ sec).

Suportul de curs (2007-2008):

În antichitate cercetările sistematice cu privire la lumea înconjurătoare au fost orientate înspre elementele de bază ale existenţei umane. pământul, focul, apa, aerul, sau combinaţii ale acestora. În momentul în care se încerca pătrunderea în profunzime a fenomenelor, cercetătorii întâmpinau greutăţi datorate:

– necunoaşterii complexităţii existenţei umane,

– cunoştinţelor limitate despre natură/ fenomenele care erau semnalate,

– capacităţile limitate de procesare conştientă a informaţiilor (max.16 biţi/ sec).

EXEMPLUL 2. În fraza din 2012 a apărut un genitiv: în loc de ”(științe particulare)„, e scris ”al științelor particulare”

Disertația Florin Roman (2012):

Abordarea intuitivă integrală a fost înlocuită cu abordarea secvenţială, ceea ce a dus la apariţia de noi ştiinţe particulare, capabile să aprofundeze fenomenul cunoaşterii. Acest tip de evoluţie al științelor particulare a fost urmat de cercetători până la sfârşitul secolului al XIX-lea;

Suportul de curs (2007-2008):

Abordarea intuitivă integrală a fost înlocuită cu abordarea secvenţială, ceea ce a dus la apariţia de noi ştiinţe, din ce în ce mai particulare, capabile să aprofundeze fenomenul cunoaşterii. Acest tip de evoluţie (ştiinţe particulare) a fost urmat de cercetători până la sfârşitul secolului XIX;

EXEMPLUL 3: A ales definiții date de același autori, peste tot în cele 10 pagini

Sigur că defințiile date de anumiț autori trebuiesc respectate. Însă aici copierea s-a exprimat prin faptul că lucrarea din 2012 a folosit exact aceiași autori, ca definiție, ca cea de cu cinci ani mai devreme, indiferent de conceptele vehciulate. Mai mult, copierea are caracteristicile de ”Copy paste”, fiind preluate erorile de scriere din lucrarea timișoreană, literele lipsă.

Disertația Florin Roman (2012):

Scientica (Bernal 1957, Price 1963) (din latină: scientia = ştiinţă; ştiinţă despre ştiinţe); este o disciplină ştiinţifică ce are ca obiect ştiinţa ca fenomen social / economic. Studiază dezvoltarea şi structura ştiinţelor, metodologiile utilizate, managementul şi optimizarea activităţilor de cercetare.

Suportul de curs (2007-2008):

SCIENTICA (Bernal 1957, Price 1963) (latin scientia = ştiinţă; ştiinţă despre ştiinţe); este o disciplină ştiinţifică ce are ca obiect ştiinţa ca fenomen social / economic. Studiază dezvoltarea şi structura ştiinţelor, metodologiile utilizate, managementul şi optimizarea activităţilor de cercetare.

EXEMPLUL 4: Disertația a copiat și „literele mâncate”

Disertația Florin Roman (2012):

Ecologia (Odum 1975) (din greacă: oikos=gospodărie; logos= ştiină). Este o disciplină ştiinţifică ce are ca obiect de cercetare studiul interacţiunii unităţilor de tip populaţii, ecosisteme, biosferă), într-o evoluţie dinamică în timp, în contextul integrării acestor unităţi într-un mediu ambiant natural/artificial.

Suportul de curs (2007-2008):

ECOLOGIA (Odum 1975) (g.oikos=gospodărie; logos= ştiină). Este o disciplină ştiinţifică ce are ca obiect de cercetare studiul interacţiunii unităţilor de tip populaţii, ecosisteme, biosferă), într-o evoluţie dinamică în timp, în contextul integrării acestor unităţi într-un mediu ambiant natural / artificial.

EXEMPLUL 5: Tabele copiate integral

Disertația Florin Roman (2012):

Suportul de curs (2007-2008):

EXEMPLUL 6: Toate graficile, desenele și figurile din curs apar, identice, și în curs

Structura celor două lucrări este și ea identică

Pe lângă partea de conținut, structura este și ea identică. Subcapitolele au aceleași nume. De exemplu, subcapitolul 1.1 se numește ”Evoluția sistemologiei și a ingineriei sistemelor” în disertația lui Roman. În cursul timișorean, se numea ”Evoluţia sistemologiei şi a ingineriei sistemelor”. La fel.

În cartea de la Timișoara, există un subcapitol care se numește ”Noţiuni şi concepte utilizate în caracterizarea sistemelor”. ”Noţiuni şi concepte utilizate în caracterizarea sistemelor” se numește și subcapitolul 1.2 din dizertația lui Florin Roman, de la peste 5 ani.

Puteți vedea toate paginile, comparativ, în format PDF

Lucrarea profesorului Dumitrescu din 2007-2008.

Disertația de masterat a ministrului Roman din 2012.

Profesorul Dumitrescu de la Timișoara: „Sunt părți identice și sunt și unele părți modificate”

Constantin Dan Dumitrescu, 75 de ani, a fost profesor la Universitatea Politehnică Timișoara până în 2014.

Contactat de Libertatea, Dumitrescu și-a adus aminte de cursul pe care l-a predat în acei ani și a identificat lucrarea semnată de el, trimisă de ziar.

„Era un curs tipărit pentru studenți, o lucrare care circula în cadrul facultății. Nu am publicat-o la vreo editură”, a spus Dumitrescu.

Profesorul a găsit în calculatorul său o versiune mai târzie a cursului, pentru anul universitar 2010-2011.

Comparând-o pe a lui cu cea a ministrului a remarcat că graficele lui sunt în culori, cele din lucrarea de master semnată de Florin Român, în alb-negru. „Graficele sunt la fel cu ale mele. Le-am găsit la mine în calculator, doar că la mine sunt în culori. Unul dintre ele l-am luat de la Kotler, dar am citat în bibliografie”. A comparat lucrarea lui cu teza de masterat a lui Florin Roman.

Din ce m-am uitat, sunt părți identice și sunt și unele părți modificate. Partea asta introductivă, Teoria generală a sistemelor, metodă, aplicații… sunt bucăți care se potrivesc. Constantin Dan Dumitrescu, prof.dr.ing:

Profesorul spune că abia acum 5-6 ani s-a introdus obligativitatea verificării privind copyright-ul și pentru disertațiile de la master, după ce inițial erau controlate doar tezele de doctorat.

„Se prezintă lucrarea cu o săptămână înainte, se verifică într-un program pentru a se vedea cât este copiat și apoi comisia de examinare stabilește dacă i se dă drumul sau nu în examen. Dacă el (Florin Roman – n.r.) ar fi făcut asta în 2012, atunci nu se punea așa problema. Sigur, atunci obligatoriu era să dai bibliografia. Dacă dădeai bibliografia, era ok. Sper că a citat lucrarea noastră în bibliografie”, explică Constantin Dumitrescu.

Despre lucrarea lui de master nu am ce să declar, o să scrieți voi un articol corect. Întrebarea mea pentru ministru este doar asta: Măriți pensiile după Anul Nou? prof. Constantin Dumitrescu:

Profesorul Paraschiv, coodonatorul lui Roman: ”Vă asigur că nu este o lucrare proastă”

Ziarul l-a căutat și pe profesorul Titi Paraschiv, îndrumătorul lucrării ministrului Florin Roman. Profesorul a spus că nu poate furniza lucrarea integrală decât cu acordul lui Roman.

Profesorul Titi Paraschiv, îndrumătorul lucrării ministrului Florin Roman (foto Agerpres)

„Din câte știu eu, lucrarea integrală puteți s-o consultați cu acordul autorului. Din punctul meu de vedere, eu nu am absolut nicio problemă, nici cu lucrarea lui, nici cu orice altă lucrare de a fi consultată. Însă, în clipa în care dumneavoastră scrieți un lucru rău pentru autor, autorul mă poate da în judecată că am pus la dispoziție o lucrare fără acordul său. Nu pe mine personal, vorbesc de instituție”, a precizat profesorul Paraschiv

În ceea ce privește lucrarea, eu m-am gândit și mi-am amintit: vă asigur că nu este o lucrare proastă. Titi Paraschiv, profesor universitar:

Florin Roman: „În momentul în care faci o lucrare de disertație ți se dă o bibliografie. Dacă ți se dă bibliografia, ce faci? ”

Florin Roman (foto Inquam/Octav Ganea)

Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării spune că lucrarea este făcută într-un „colectiv de lucru” cu profesorul Titi Paraschiv și că a primit o bibliografie din care a citat la final. Iar faptul că paginile sunt identice se datorează și pentru că în cele de la început apar multe definiții care „nu pot fi modificate”. Pe parcursul dialogului cu ziarul, în mai multe rânduri, ministrul a făcut un apel la liniște pentru „a închide” până la finalul anului inclusiv obiective care țin de PNRR.

– Bună ziua, domnule ministru Roman. Am vrea să vă punem câteva întrebări legate disertația de master, din care ne-ați trimis pe 1 decembrie un număr de 10 pagini. Există un suport de curs de la Politehnica din Timișoara, identic cu acele pagini, dar publicat cu 5 ani înainte.

– V-am spus și atunci, vă spun și acum. A fost acel colectiv de lucru cu dom profesor. Dom profesor s-a angajat să facă partea asta. Acuma… iertați-mă, e treaba dumneavoastră să dezvoltați. Dacă aveam ceva de ascuns, nu vă trimiteam atunci.

–Lucrarea dumneavoastră e din 2012, cealaltă e din 2007-2008.

– Am lucrat cu dom profesor la momentul respectiv. Lucrarea are bibliografie. Lucrarea are 91 de pagini. Acolo practic încercam, discutam despre un paralelism între sistemul nervos și partea de teorie a sistemelor pe care o dezvoltam. Evident că sunt lucruri care apar și într-o parte, și în alta. Dacă asta e iar o altă mare problemă…

– Totuși, cele 10 pagini sunt identice. Inclusiv imaginile, figurile, structura…

– În momentul în care faci o lucrare de disertație ți se dă o bibliografie.

– Deci spuneți că nu-i plagiat dacă sunt copiate cuvânt cu cuvânt cele 10 pagini.

– Dacă ți se dă bibliografia, ce faci? Ți se dă acea bibliografie să îți iei niște surse de informare, să le relaționezi cu ce gândești tu.

–Da, însă nu vedem în lucrarea de master o relaționare, ci doar pagini identice, care nu diferă.

– V-am dat și o parte de introducere, în care se prezintă foarte clar partea de definiții, care e o noțiune generală, peste tot.

–Inclusiv literele lipsă sunt la fel.

– Definițiile nu pot fi modificate pe partea asta. Dacă vrea cineva să le modifice, să le modifice. Rugămintea mea este următoarea: nu sunt un plagiator, am avut posibilitatea să lucrez în foarte multe alte chestiuni, n-am lucrat tocmai pentru a evita zona asta. Acum văd că se încearcă să fiu prezentat ca plagiator. Nu am făcut treaba asta.

”Lucrez la PNRR, până la sfârșitul anului mai am două jaloane de închis din PNRR. Am nevoie de puțină îngăduință”

-Insistați că nu e plagiat?

– Repet, dacă aveam ceva de ascuns, nu vă trimiteam acele pagini.

– Sunteți ministrul care se ocupă cu Transformarea digitală a României. Vă considerați calificat? Insistați că nu e plagiat?

– Eu am spus-o, poate fi privită din următorul punct de vedere: hai să ne uităm la celelalte ministere. Sau înainte. Alți colegi, la transporturi aveam informatician… Rolul unui ministru este aplicarea programului de guvernare. La noi, programul de guvernare a fost structurat pe trei capitole: PNRR, obiective pe termen scurt, mediu și lung. Lucrez la PNRR, până la sfârșitul anului mai am două jaloane de închis din PNRR: partea de aprobare a strategiei cibernetice până la finalul anului și partea de transport, de operaționalitate. Am presiune pe buget. Pentru asta chiar am nevoie de puțină îngăduință. Dacă toată ziua voi fi sub această discuție, nu știu dacă voi reuși. Eu încerc să-mi fac treaba cum pot. Cu toată buna credință.

–Dacă domnul Paraschiv găsește toată lucrarea, îi dați acordul să ne-o arate?

-Eu nu am nicio problemă. Sunt un om care a muncit toată viața. Nu sunt un copil de bani gata. Nimeni nu mi-a dat de pomană sau gratis. Ați puteam să-mi spuneți numele profesorului cu lucrarea de la Timișoara?

-Da, e dreptul dumneavoastră să știți: se numește Dan Dumitrescu.

De ce este importantă Transformarea digitală a României

În ciuda reputației de ”țară a programatorilor”, la nivelul populației, societății și al economiei România are un deficit de dezvoltare digitală.

Digitalizarea economiei a rămas în urmă. Peste o cincime dintre români nu au utilizat niciodată internetul și mai puțin de o treime au competențe digitale de bază. PNRR:

”România se află mult sub media UE în ceea ce privește persoanele cu competențe digitale de bază (31% vs. 58%), a persoanelor deținând competențe digitale avansate (10% vs. 33%) și a persoanelor cu competențe elementare în domeniul software (35% vs. 61%)”, se arată în programul de Transformare Digitală din PNRR.

Cum va arăta Transformarea digitală a României?

„Principalul obiectiv al Pilonului II Transformare digitală este acela de a înfăptui transformarea digitală a României prin realizarea unei infrastructuri digitale coerente și integrate la nivelul administrației publice din România care să ofere posibilitatea accesării de servicii digitale de înaltă calitate atât cetățenilor, cât și companiilor, prin creșterea numărului de localități aflate în zone albe conectate la internet de mare viteză și în același timp prin sporirea competențelor digitale ale cetățenilor” – Programul Național de Reziliență și Redresare (PNRR).

Cercetarea și inovarea sunt și ele în subordinea ministrului Roman

Domeniile de competență guvernamentală al ministerului condus de vicepreședintele PNL sunt, după cum indică și numele ministerului (MCID): cercetarea, inovarea și digitalizarea.

Cercetarea și inovarea sunt două domenii în care creația, noutatea sunt standardul, iar furtul gândirii altcuiva este criteriul de referință al inacceptabilului.

”România este un inovator modest la nivelul UE, conform celui mai recent scoreboard pentru inovare. Conform datelor Institutului Național de Statistică, doar 14.6% dintre firmele din România au inovat în perioada 2016 – 2018 și doar 14.3% au inovat cu succes”, este unul din argumentele din PNRR pentru o transformare și reformă digitală în toate aceste domenii, la care ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării va avea un aport crucial.

”Serviciile digitale publice nu pot fi livrate cetățenilor și companiilor decât de funcționari publici cu un nivel ridicat de competențe digitale”, se arată în PNRR.

Facultatea unde și-a dat Roman masterul spune că nu a găsit lucrarea

Libertatea a solicitat, pe 6 decembrie, Facultății de Psihologie a “Universității Titu Maiorescu” lucrarea de masterat, integrală, a ministrului Florin Roman. Adică și restul de pagini.

Pe 7 și pe 8 decembrie am fost la facultate. „Acele lucrări de disertație au fost predate acum 10 ani la arhivă. Cererea dumneavoastră a fost trimisă la secretariatul universității și o să primiți un răspuns. Deocamdată nu a fost găsită în arhivă”, a răspuns secretariatul facultății.

Cetățenii vor beneficia de un guvern conectat și eficient. Cetățenii vor putea să ofere date cu caracter personal guvernului o singură dată, iar instituțiile publice vor putea reutiliza aceste date pentru furnizarea de servicii. Transformarea digitală a României, PNRR: