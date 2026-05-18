Un soldat din regiunea Ivano-Frankivsk (Stanislău), nordul-estul țării, a fost găsit vinovat de încălcarea regulilor de serviciu în timpul unei alarme aeriene, potrivit unei hotărâri a Tribunalului Raional Tîsmenița.

Incidentul a avut loc pe 16 aprilie, când bărbatul era de serviciu în timpul unei alerte aeriene, dar nu a răspuns la apelurile telefonice și notificările primite.

Conform detaliilor prezentate în hotărârea instanței, militarul a fost trezit doar în jurul orei 4.00 de un camarad care l-a informat că superiorul său încercase să îl contacteze.

În timpul audierii, soldatul și-a recunoscut vina, cerând, însă, să nu fie sancționat prea aspru. Instanța a stabilit că bărbatul a încălcat regulile de serviciu concepute pentru identificarea și respingerea la timp a atacurilor aeriene asupra Ucrainei. De asemenea, a fost acuzat de neglijență în îndeplinirea îndatoririlor militare.

Drept urmare, militarul a fost sancționat cu o amendă de 17.000 de grivne, circa 330 de euro.

