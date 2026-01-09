16 capete de acuzare

Un bărbat de 28 de ani din România, pe nume Matei T., este acuzat că a furat produse de marcă din 10 supermarketuri din Hessa într-o singură zi. Procurorii germani au depus oficial acuzații împotriva suspectului.

Cazul implică 16 capete de acuzare pentru furt, pentru că românul nu a furat doar de la magazine din landul Hessa, ci și din Renania de Nord-Westfalia și Saxonia Inferioară.

El a comis furturi și în Italia și în Marea Britanie. Este bănuit fă face parte dintr-o bandă criminală specializată în furturi de produse de marcă scumpe.

Hoțul cu Porsche

Matei T. folosea un Porsche Panamera pentru a ajunge la locațiile vizate, cobora hotărât, cu un rucsac mare și gol în spate, lua un cărucior de cumpărături și încărca produse de marcă în cantități mari, conform actului de acuzare.

Fura cafea, șampon, ciocolată, lame de ras, periuțe de dinți, pastă de dinți. Ieșea netulburat din magazin, după ce se asigura că nu există coduri de siguranță la produse, și pleca în mașina sa de lux.

Paguba inițială a fost calculată la 8.124,95 euro de supermarketurile afectate.

10, într-o singură zi!

Conform imaginilor de pe camerele de supraveghere, Matei T. a intrat supermarket
Rewe din Wetter (Hesse) și a furat șampon și pastă de dinți în valoare de aproape 700 de euro.

  • Două ore mai târziu, românul fură șampon în valoare de 165 de euro din Dautphtetal, la 20 de kilometri distanță.
  • Este filmat din nou. 20 de minute mai târziu, fură pastă de dinți în valoare de aproape 500 de euro din supermarketul Rewe din Steffenberg, la 25 de kilometri distanță.

În acea zi, românul a furat, de fapt, din 10 supermarketuri!

Potrivit anchetatorilor, românul se afla în Germania din iunie 2023 „cu un singur scop: să comită infracțiuni”.

Supermarketurile au depus în mod repetat rapoarte și au furnizat autorităților imagini de pe camerele de supraveghere.

Arestat în Italia, extrădat în Germania

Matei T. a fost plasat sub supraveghere și arestat cel puțin o dată. În timpul unei întâlniri cu complicii săi la mijlocul lunii august în Hessa, ofițerii au confiscat cutii și pungi de plastic pline cu ciocolată, lame de ras, cafea și o sumă de bani de patru cifre.

Însă ofițerii l-au eliberat. Ulterior, procuratura din Frankfurt a preluat controlul: autoritățile au investigat o legătură între furturi și au emis un mandat european de arestare.

Matei a fost arestat pe 9 august în Aprilia, Italia, și extrădat în Germania.

„La prima vedere, acestea par a fi multe infracțiuni minore. Cu toate acestea, am recunoscut conexiunile și am consultat alte cazuri. Pe baza acestui fapt, am reușit să obținem un mandat de arestare și să depunem acuzații”, a declarat procurorul general Dominik Mies.

Matei T. va trebui să răspundă pentru acțiunile sale în fața Tribunalului Regional Frankfurt pe 15 ianuarie.


