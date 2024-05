„De acest Paşte Ortodox, am decis să testăm cât de creativă poate fi Inteligenţa Artificială cerându-i să îmbine imaginea cunoscutului simbol britanic ursuleţul Paddington cu motive tradiţionale româneşti de Paşte. Rezultatul este pur şi simplu adorabil şi arată legăturile calde între culturile noastre”, au scris reprezentanţii Ambasadei Marii Britanii la Bucureşti.

Ei i-au îndemnat pe cei care citesc să împărtăşească propriile versiuni ale lui Paddington de Paştele Ortodox.

Ursulețul Paddington, un personaj iubit din literatura pentru copii, a apărut prima dată pe 13 octombrie 1958, în cartea „A Bear Called Paddington”, a lui Michael Bond. Au urmat peste 20 de titluri.

Povestea lui Paddington începe în jungla din Peru, unde casa lui este distrusă de un incendiu. Ursulețul este forțat să facă o călătorie dificilă spre Londra, ascuns pe o barcă de salvare, în speranța unei vieți mai bune.

În Marea Britanie, viața nu e atât de ușoară pe cât se aștepta, dar întâlnește familia Brown, care îi oferă un adăpost.

Pentru Paddington, acest act de compasiune este nu doar refugiul pe care îl merită, ci îi aduce și pe membrii Brown împreună în moduri la care nu se așteptau.

Usulețul imigrant și politicos din întunecatul Peru, cu pălăria lui veche, valiza ponosită, paltonul albastru și plăcerea sendvișurilor cu marmeladă de portocale a devenit un personaj clasic din literatura pentru copii engleză.

Cărțile cu Paddington au fost traduse în 30 de limbi și s-au vândut în peste 30 de milioane de exemplare în întreaga lume.

„Paddington Bear” a fost adaptat pentru televiziune, filme și a apărut în reclame. Paddington (2014) și Paddington 2 (2017) au fost nominalizate la premiul BAFTA pentru cel mai bun film britanic.

Ursulețul „și-a luat” un emoționant adio de la regina Elisabeta a II-a, trecută în neființă în septembrie 2022.

Thank you Maam, for everything.