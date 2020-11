Născut în Botoșani, Ion Clămparu, omul care avea să îngrozească Europa cu faptele sale, a fost condamnat pentru omor în 1988, pe când nu împlinise 20 de ani.



După o beție, în 29 mai 1988, „fără niciun motiv, inculpatul Clămparu Ioan l-a lovit pe C.C. cu pumnul încât victima a căzut. În continuare, inculpatul l-a lovit puternic, de câteva ori, cu piciorul în abdomen. (…) apoi a fugit. Martorii sosiţi la faţa locului au chemat imediat Salvarea, personalul medical constatând că victima C.C. a decedat între timp”, se nota în sentința penală, descoperită de Rise Project.



La patru luni de la crimă, pe 29 septembrie 1988, Clămparu a fost condamnat la 15 ani. A ieșit după 10, în iulie 1988.



„Am omorât un om, când aveam 19 ani, i-am dat un pumn, a căzut, i-a intrat coasta în ficat, a făcut hemoragie și a murit. Am luat 15 ani, din care am făcut 10 ani și cinci luni. Înăuntru m-am dezumanizat, așa era sistemul construit. Cel puternic îl învingea pe cel slab, îl băteam pe celălalt să-i iau și felia de pâine. Cine era mai cu mușchi mânca și conserva celuilalt. M-am sălbăticit, am pierdut simțurile”, a povestit Clămparu, în interviul citat.

Aici,povestea vieții lui Ion Clămparu.

