În Australia, Paul a pus bazele unui proiect social ajutând până acum aproape 6.000 de oameni. Britanicul le arată oamenilor cât de benefic pentru sănătate este să înoți în mare, la răsărit.

Recesiunea din 2008 a însemnat pentru Paul Holliday trecerea bruscă de la o viață de lux la una modestă. Bărbatul locuia în Marea Britanie și investise în imobiliare, iar cele 12 case pe care le avea erau închiriate. Prăbușirea financiară globală i-a adus declinul, în scurt timp, relatează The Mirror.

Paul a povestit publicației Liverpool Echo cum a ajuns să piardă totul în numai două săptămâni.

„Totul s-a întâmplat atât de repede. Tot orașul Liverpool înflorise, în acel an deținea titlul de capitală a culturii. Îmi amintesc că participam la spectacole și conduceam un Porsche” a spus fostul proprietar al afacerii.

Când a început criza financiară, a încercat să-și salveze afacerea, și-a amintit Paul Holliday. „Am încercat să nu vând proprietăți și să nu fac credite ipotecare” a mai spus el.

Cele 12 proprietăți pe care le închiriase Paul erau împrăștiate în tot nord-vestul Angliei iar patru dintre apartamente se aflau în orașul său natal, Kirkby. Paul spunea că viața lui consta doar în muncă și petreceri cu fast.

„A fost o încercare pentru noi toți. Îmi amintesc de acele vremuri și acum îmi dau seama că nu aveam un stil de viață prea sănătos. Aveam aproape 30 de ani, câștigam mulți bani și ajunsesem să consum droguri ușoare. Când afacerea mea s-a prăbușit, am ieșit din acest joc și am încetat să urmăresc acele false obiective” a mai spus el.

Firma deținută de Paul se numea Quay Financial iar după ce a dat faliment, a emigrat în Perth, în vestul Australiei, împreună cu soția lui Mel și cei doi copii ai lor, Louis, acum în vârstă de 17 ani și Elyse, de 14.

Paul, alături de familie. Sursa foto: Liverpool Echo

Acum a devenit un „un pionier al wellness-ului” -un proces activ de a deveni conștient și de a face alegeri către o viață sănătoasa și împlinită- , formând „Proiectul de excelență umană” alături de partenerul său de afaceri Michael Henderson, pentru a ajuta oameni din toate păturile sociale.

Scopul său este de ale arăta semenilor binefacerile înotului.

Paul a pus proiectul pe picioare după ce și-a pierdut tatăl, bolnav de cancer.

Bărbatul are acum 45 de ani și spune că din tinerețe visa să ajungă în Australia. „Pe la 20 de ani am călătorit mult timp prin lume, dar mereu mi-am dorit să văd Australia, așa că am profitat de această ocazie pentru a merge acolo. S-a dovedit că am luat o decizie foarte bună”.

Paul, alături de oamenii pe care îi învață despre binefacerile înotului

Paul și partenerul său în proiectul social, Michael, se întâlnesc în fiecare dimineață pentru a înota în mare. Nu sunt singuri, ci alături de tot mai mulți oameni care descoperă cât de bun este înotul pentru sănătate.

„După ce ieșim din mare, mergem la o cafea și stăm de vorbă, ne încălzim și avem parte de niște conversții uimitoare. Cred că asta va schimba lumea” spune el. Până în prezent, peste 6.000 de oameni au sărit în mare la răsărit, în proiectul derulat de Paul.

Sursa foto: Instagram

