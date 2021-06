Cum a reușit o tânără din Marea Britanie să-și salveze sora geamănă din fălcile unui crocodil: „L-am bătut”

Melissa Laurie și sora sa, Georgia, au mers în Mexic în cadrul unui voluntariat și înotau într-o lagună lângă Puerto Escondido. La un moment dat, Melissa a fost brusc trasă sub apă de un crocodil, sub ochii surorii sale.

„Am auzit-o țipând și am văzut sub apă un crocodil. Am început să o strig, dar nu-mi răspundea. Atunci mi-am dat seama că era într-adevăr în pericol”, a declarat Georgia pentru BBC.



Puerto Escondido este o stațiune populară printre turiștii britanici. foto: Profimedia

Georgia a început să își caute sora și a găsit-o plutind cu fața în jos. Era inconștientă, iar ea a încercat să o aducă în simțuri, dar în acel moment disperat, crocodilul a apărut din nou.

„Am văzut trupul ei plutind și am crezut, în acel moment, că nu mai e printre noi. Am prins-o, am tras-o spre mine și am sprijinit-o de pieptul meu. Era albastră, așa că am încercat să-i fac respirație gură la gură, dar a apărut crocodilul, așa că l-am bătut”, a spus Georgia, pentru BBC.

Tânăra a adăugat că întreaga confruntare a fost suprarealistă și paranormală.

Întrebată dacă se consideră o eroină, tânăra a spus că nu. „Cred că asta se poate reduce la stima de sine. Dacă cineva mi-ar spune aceeași poveste, aș spune: «Uau! Ești atât de curajos. Ești un erou!». Dar e greu să crezi că te complimentează cineva când ți se spun asemenea lucruri”, a adăugat Georgia.

După incident, ambele fete au fost rănite, însă Melissa a fost cel mai grav. Ea a fost în comă indusă imediat din cauza sepsisului. În prezent, tânăra s-a trezit, însă este și acum internată și continuă să se recupereze.

Familia surorilor a creat o pagină pe GoFundMe, un site pentru donații, pentru a o putea plăti facturile medicale și pentru ca ele să poată să se întoarcă acasă, în Marea Britanie. Până acum s-au strâns peste 43.000 de lire sterline.

Foto: Profimedia

