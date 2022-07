Cum a reușit un elev de la un colegiu tehnic să ia 10 pe linie la Bac. Doar doi copii de la același profil din țară au mai reușit asta: „De ce să plec din țară? Sunt bune și facultățile românești”

Liceul Tehnologic „Vasile Sav” din Roman a avut în ultimii trei ani la Bacalaureat o rată de promovare în jurul a 70% și nicio medie de 10. Astăzi, Gabriel Dancă i-a bucurat pe profesorii săi și pe părinți cu această reușită. Băiatul și-a moderat însă entuziasmul, fiindcă el consideră că examenul nu este unul greu. „Dacă te pregătești, nu să te omori, dar cu un mic interes, cred că poți lua notă mare foarte ușor. Dacă știi, e ușor, dacă nu știi, e greu. Ca nivel a fost mediu”, spune băiatul.

Bacalaureatul acum e ok, față de acum 10-15 ani când se copia, totuși e o evoluție. Acum, fiecare elev care vrea să învețe învață, fie că e la oraș sau la sat. Gabriel Dancă – absolvent cu 10 la Bac:

În afară de Gabriel, au mai luat 10 curat la Bac alți doi elevi de la licee cu profil tehnic: Colegiul Tehnic Dimitrie Ghika din Comănești și Liceul Tehnologic Corbu din Harghita. Au mai fost trei de 10 și de la colegii economice – „Iulian Pop” din Cluj-Napoca, „Virgil Madgearu” din Galați și „Mihail Kogălniceanu” din Focșani. În rest, până la 162, mediile de 10 au venit de la absolvenți din colegii naționale sau licee teoretice.

În ultimii 3 ani, Liceul Tehnologic „Vasile Sav” din Roman nu a avut altă medie de 10 la Bacalaureat

Vrea să dea la Construcții, în București

Gabriel a ajuns la liceul tehnologic fiindcă așa l-a repartizat media de admitere. „De ce nu un colegiu tehnic? Este tot un domeniu real până la urmă. Nu mi-am bătut capul că un colegiu tehnic e nasol, m-am dus pur și simplu acolo fiindcă acolo am intrat cu nota la evaluare și am mers înainte”. Pe diploma sa de absolvire are profilul Tehnician operator – tehnică de calcul și e mândru de asta.

Băiatul e decis să dea admitere la Universitatea de Construcții din București. „Bucureștiul e capitală, sunt mai multe oportunități acolo și, în plus, eu am locuit primii 12 ani, până în clasa a V-a, la București”, își explică opțiunea tânărul. Nu i-a trecut niciodată prin minte să plece să studieze în străinătate. „Vreau să rămân aici. De ce să plec? Nu am nevoie de bani ca să plec la muncă și apoi consider bune și facultățile românești. Nu sunt nici foarte scumpe”, este pragmatic Gabriel.

„Dacă știi, e ușor, dacă nu știi, e greu. Ca nivel a fost mediu”, spune Gabriel despre Bacalaureatul de anul acesta

Sfat pentru colegii care au picat: „Să învețe acum două luni și apoi au scăpat”

Recunoaște și că nu s-a pregătit exagerat pentru acest examen. „Pregătire am făcut în ultima lună la biologie și română, ca să-mi fixez informațiile, nu neapărat că aveam mare nevoie. La matematică nu am făcut pregătire. Am învățat pe tot parcursul clasei a XII-a, în ultimul an, ca orice elev”.

Spre deosebire de alți colegi, spune că a fost relaxat în privința examenului de la final de liceu. „Nu pot să spun că acum în mai și iunie eram foarte preocupat de Bac, învățam cât aveam chef. Trebuie să combini cu moderație învățatul și distracția”, spune Gabriel. Iar pentru cei care nu au obținut o medie de trecere și trebuie să susțină probe și în sesiunea din august, nu are alt sfat decât să învețe „două luni până în august și apoi au scăpat. Nu cred că mori dacă stai acum două luni fără petreceri”.

Spune că dacă îți dorești, poți învăța oricum și de oriunde. „Pe mine pandemia nu m-a afectat, dacă voiai să înveți, aveai cum. Pentru unii a fost o scuză pandemia”, spune băiatul. El a învățat motivat de „un trai mai bun, să ajung la o facultate bună”.

