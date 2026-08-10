Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) este un grup de experți american fondat în 2007 de istoricul militar Kimberly Kagan, cu sediul central la Washington. ISW a furnizat analize ale conflictelor armate moderne și ale afacerilor externe, inclusiv războiul din Gaza, războiul civil sirian, războiul din Afganistan, războiul din Irak, războiul din Iran din 2026 și războiul ruso-ucrainean.

Președintele rus Vladimir Putin ar fi purtat recent o discuție telefonică cu comandantul Diviziei 76 de Gardă Aeropurtată, conform unui raport al ISW.

Această conversație ridică mai multe semne de întrebare, inclusiv asupra autenticității sale și asupra priorităților strategice ale Rusiei pe frontul din Ucraina.

Potrivit ISW, discuția ar putea sugera o intensificare a eforturilor rusești de a avansa pe direcțiile Pokrovsk și Dobropilia, cu scopul de a ocoli centura de apărare ucraineană din sud-vest.

Kremlinul a publicat o transcriere a convorbirii dintre Putin și un presupus comandant al diviziei, identificat ca fiind colonelul Șihabidov, care ar fi informat despre capturarea mai multor localități, precum Pokrovsk și Vasilivka.

ISW pune sub semnul întrebării veridicitatea înregistrării, deoarece colonelul Șihabidov, conform unor surse rusești, a decedat în mai 2025. În prezent, conducerea diviziei ar fi deținută de Denis Șișov.

Analiștii subliniază că astfel de erori în identificarea comandantului și alte detalii din raport arată posibile disfuncționalități în comunicarea internă a armatei ruse.

Subunitățile nu îi furnizează lui Putin rapoarte precise despre situația de pe linia frontului și creează o imagine falsificată a succeselor militare pentru comandanții superiori și președintele-dictator – ISW

ISW a analizat evoluțiile teritoriale din regiune și a constatat că trupele ruse au pierdut 2,23 km pătrați în apropierea Dobropila în iunie 2026, în timp ce avansurile din iulie au cuprins doar 34,67 km pătrați.

În zona operațională Pokrovsk, pierderile teritoriale din iunie au fost de 3,12 km pătrați, iar avansurile din luna următoare au atins doar 45,96 km pătrați.

În pofida acestor progrese, ISW consideră că este „foarte puțin probabil” ca Rusia să poată cuceri întregul Donbas până la termenul limită stabilit de Putin, 31 decembrie, cum a promis „colonelul Șihabidov” în dialogul cu liderul de la Kremlin.

Contactul direct al lui Putin cu un comandant de nivel tactic a fost, de asemenea, interpretat ca un posibil răspuns la acuzațiile privind deconectarea liderului de la realitățile frontului.

În mod obișnuit, Putin primește rapoarte de la comandanți de rang înalt și rareori discută direct cu șefii subunităților. Această situație pune sub semnul întrebării credibilitatea rapoartelor interne rusești despre evenimentele de pe câmpul de luptă, conchide ISW.

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