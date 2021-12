Cum ajung gunoaiele din Rădăuți la un depozit de deșeuri a cărui activitate a fost sistată de mai bine de doi ani

În 25-26 noiembrie, Garda de Mediu Suceava a făcut un control la un fost depozit de deșeuri din Rădăuți, a cărui activitate a fost sistată de mai mult de doi ani.

Depozitul este proprietatea firmei Servicii Comunale SA din Rădăuți, societate cu capital de stat, aflată în subordinea Consiliului Local Rădăuți, în ale cărei atribuții intră colectarea gunoiului menajer din oraș, salubritatea stradală, termoficare și iluminatul public.

Comisarii de mediu au găsit utilaje ale firmei Servicii Comunale SA care descărcau deșeuri amestecate, reciclabile și menajere, pe suprafața depozitului.

S-au constatat stocări de deșeuri reciclabile și menajere în zona de la intrarea pe suprafata depozitului și eliminări recente de deșeuri menajere, reciclabile și resturi vegetale pe suprafața depozitului și taluzul acestuia. Garda de Mediu Suceava:

Controlul s-a soldat cu două amenzi pentru firma din subordinea Consiliului Local Rădăuți.

O amendă de 50.000 de lei pentru desfășurarea activității de tratare a deșeurilor municipale și reciclabile pe amplasamentul depozitului de deșeuri deținut fără a deține autorizație de mediu.

O amendă de 50.000 de lei pentru nerealizarea/nefinalizarea la termen a măsurilor din obligațiile de mediu stabilite de Agenția pentru Protecția Mediului Suceava.

Servicii Comunale SA spune că va contesta amenzile.

Activitatea depozitului, sistată din vara lui 2019

Depozitul, localizat în zona Scruntari din Rădăuți, funcționa ca spațiu de stocare temporară din 2014, după ce depozitele neconforme de deșeuri din județul Suceava s-au închis și operatorii nu au mai avut spațiu pe care să facă eliminarea deșeurilor, a explicat pentru Libertatea un comisar de la Garda de Mediu Suceava.

Ar fi trebuit să funcționeze doar un an, dar pentru că la momentul respectiv nu exista un depozit de deșeuri conform care să fie operativ pe teritoriul județului Suceava, termenul s-a prelungit până în 2019.

Atunci s-a deschis depozitul de deșeuri conform de la Moara, aflat la aproximativ 40 km de Rădăuți.

Începând cu 1 august 2019, activitatea de stocare și depozitare a deșeurilor în platforma de stocare deșeuri municipale Rădăuți a fost sistată. Agenția pentru Protecția Mediului Suceava a trasat obligațiile de mediu ce revin firmei Servicii Comunale SA și închiderea depozitului, prin adresa nr. 9806/30.10.2019.

Însă, după cum au constatat comisarii de mediu, acestea nu au fost îndeplinite.

În afară de amenzile de la finalul lui noiembrie, firma a mai fost amendată de către Garda de Mediu și în 15 iunie 2020, dar amenda fost contestată în instanță și transformată în avertisment.

Directorul: Nu aruncăm deșeurile acolo, doar facem transferul lor

Adi Jecalo, managerul Servicii Comunale SA, spune pentru Libertatea că firma nu mai aruncă deșeuri de niciun fel acolo din 2019, dar că folosește depozitul ca stație de transfer.

„Noi ridicăm deșeurile menajere din municipiul Rădăuți, le ducem acolo (la depozitul din zona Scruntari, n.r.) cu mașinile mici, cu ce mașini avem, iar de acolo TIR-ul le cară la depozitul din Moara, într-o localitate din apropiere de Suceava,”, explică Jecalo.

Managerul spune că deșeurile nu ar rămâne pe fosta platformă decât cel mult o zi. Comisarii Gărzii de Mediu au găsit însă acolo atât „stocări de deșeuri”, cât și „eliminări recente de deșeuri”.

Pentru gunoaiele depozitate pe platformă, cetățenii ar fi responsabili, adaugă managerul. „Noi nu am aruncat, însă, de exemplu, azi dimineață la barieră chiar am găsit deșeuri aruncate de cetățeni, am identificat mașina, am dat la poliție”.

Jecalo a fost numit administrator unic al societății în februarie anul acesta, când Consiliul Local a adoptat un proiect de hotărâre privind revocarea membrilor consiliului de administrație ai SC Servicii Comunale SA. Compania avea datorii de peste 14 milioane de lei.

Protecția Mediului Suceava: „Nu este legal să se facă transferul pe fostul depozit”

La solicitarea Libertatea, Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Suceava a explicat că:

Nu este legal să se facă transferul pe fostul depozit.

Societatea Servicii Comunale SA nu deţine autorizaţie de mediu pentru activitatea de tratare a deşeurilor/transfer pe platforma de stocare deşeuri municipale Rădăuţi, zona Scruntari.

„Noi nu vrem aici, dar dacă nu avem alte variante?”, se întreabă, retoric, managerul.

Acesta spune că, după ce gunoierii strâng gunoiul de la blocuri, e imposibil să-l ducă direct la stația de la Moara, pentru că la Moara merg doar transporturi mult mai mari, așa că trebuie să facă undeva transferul și că nu au unde altundeva să îl facă decât pe spațiul fostului depozit. Chiar dacă nu ar avea voie.

În Rădăuți, există o stație de transfer deşeuri autorizată, construită de Consiliul Județean. Aceasta a fost finalizată la data de 21.01.2021, dar nu a fost încă dată în folosință.

„Pentru realizarea transferului în mod legal, până când staţia de transfer va fi dată în folosinţă, opțiunea este transportul direct de la locul colectării la Centrul de Management Integrat al Deşeurilor (CMID) Moara, județul Suceava”, precizează Agenția pentru Protecția Mediului Suceava.

„Unii circulă cu permis de conducere, alții merg și fără”

Firma ar fi putut găsi altă soluție de transfer, dar se folosește de aceasta ca să „dosească deșeuri”, spune comisarul de la Garda de Mediu Suceava.

Transferă deșeul la Moara, dar îi mai curge printre degete în depozitul ăla. Se vede din drumul principal cum îs deșeurile stocate pe depozitul ăla. Cum ar veni, se spală pe mână, dar tot murdar e. Trebuia să aibă depozitul ăla acoperit cu un strat de pământ. Comisar Garda de Mediu Suceava:

Firma trebuia să solicite de la APM Suceava să obțină autorizație de mediu pentru transfer, mai spune comisarul. „De asta merg bine treburile în țara asta. Unii circulă cu permis de conducere, alții merg și fără”.

Trei solicitări pentru amânarea realizării obligaţiilor de mediu

Din 2019, firma a trimis către Agenția pentru Protecția Mediului Suceava trei solicitări pentru amânarea realizării obligaţiilor de mediu privind închiderea depozitului de deşeuri, a menționat instituția pentru ziar.

Adi Jecalo spune că ar fi foarte ușor să dea vina pe vechea conducere pentru nerealizarea obligațiilor de mediu, dar că este foarte greu să realizezi aceste schimbări „de pe-o zi pe alta”, că pentru închiderea definitivă a acestei gropi de gunoi e nevoie de 1 milion de euro.

Au trecut mai mult de doi ani de când APM Suceava a trasat obligațiile de mediu.

„În aceste zile se cară lut, am trimis o echipă de oameni, zilele acestea se lucrează”, precizează Jecalo. „Eu așa am preluat-o în martie, vara asta am cărat lut foarte mult de acoperit tot ce este acolo, dar, vă dați seama, este foarte mult”.

PARTENERI - GSP.RO Cu cine a fost filmată Anamaria Prodan la Adu Dhabi: „Cine face asta, fraților!?”. Gestul făcut de impresară

Playtech.ro Andreea Berecleanu a primit o lovitură cruntă. Fostul ei soț, Andrei Zaharescu, se bucură deja

Observatornews.ro "Scumpetea lu' bunica. Unde te duci?". Jale mare la înmormântarea Ioanei. Studenta ucisă în Iași, condusă pe ultimul drum în sicriu alb și rochie de mireasă

HOROSCOP Horoscop 14 decembrie 2021. Săgetătorii devin mai atenți la cheltuieli, venituri și tot ce este legat de resursele necesare traiului

Știrileprotv.ro Care sunt filmulețele postate de Cristi Danileț pe TikTok. Godină: Dictaturile au început mereu timid

Telekomsport Alexandra Becali a dărâmat toate barierele. Ce informaţie a apărut despre fiica mijlocie a lui Gigi Becali

PUBLICITATE Tips & tricks! Editorii ELLE.ro te-nvață câteva secrete ca să-ți alegi haine cool