Cum ajunge o româncă să doarmă pe străzi în Italia. Daniela, 45 de ani: „Oamenii mă văd, dar mă ignoră”

Daniela a ajuns în urmă cu 20 de ani în Peninsulă, iar în urmă cu un an s-a mutat în Rovigo, un oraș aflat în nord-vestul Italiei, lângă Veneţia.

A venit aici pentru a locui cu partenerul său român şi pentru a munci. A lucrat ca îngrijitoare în hoteluri şi în companii de curăţenie din Rovigo, Rimini sau Ferrara.

Femeia a povestit pentru presa italiană că, după ce relaţia cu bărbatul s-a încheiat, a fost nevoită să părăsească locuinţa în care stăteau cu chirie. Puţin mai târziu, şi-a pierdut şi locul de muncă şi, odată cu el, posibilitatea de a o lua de la capăt.

Femeia spune că a încercat să obţină un ajutor social din partea statului italian, dar funcţionarii n-au făcut decât să o trimită de la un birou la altul, fără să-i rezolve problema.

De trei luni, Daniela locuieşte pe stradă. „Hainele mele sunt murdare, nici nu am bani să iau medicamente, sunt disperată”, se plânge femeia.

Daniela spune că a rămas complet singură în oraşul italian: fostul partener nu o ajută în niciun fel, iar fiul său de 28 de ani, care locuieşte în alt oraş din Italia, nu-i vorbeşte. Aşa că îşi petrece zilele pe stradă, pentru că nu ştie unde să mai ceară ajutor.

Aici nici măcar poliţia nu se mai preocupă de soarta sa. „Se opresc și mă întreabă dacă totul este în regulă și apoi îmi urează noapte bună și pleacă din nou. Oamenii mă văd, dar mă ignoră”, mărturiseşte Daniela.

„Cer doar ca și cineva să-mi dea încrederea și posibilitatea de a lucra și, prin urmare, să-mi găsesc o casă unde să locuiesc – spune ea – îmi doresc foarte mult să schimb această situație, vreau să văd lumina din întunericul care mă înconjoară”, le-a spus Daniela jurnaliştilor italieni.

M-am săturat să fiu trimisă de la un birou la altul, am nevoie să lucrez, să am un acoperiș deasupra capului, am nevoie de haine curate, dar mai presus de toate, să am demnitate ca persoană. Sunt cu adevărat foarte tristă și dezamăgită.

Daniela: