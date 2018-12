Acesta a primit în administrare un magazin de haine, iar apoi a creat un magazin online de produse de îmbrăcăminte, a dezvăluit life.ro.

„Tata avea o afacere cu haine de femei, bărbați și copii, care mergea bine și, în principiu, nu aveam o problemă a banilor. Dar 800 de lei pe lună nu îmi mai ajungeau.

Într-o vară, cu puțin timp înainte de a împlini 15 ani, tata mi-a zis: «Nu mai merge așa! Tu cheltui din ce în ce mai mult, nu reușești să te chibzuiești, uite cum facem! Am cumpărat un magazin, cumva tot pentru tine, dacă îți dorești să intri în afaceri. Ocupă-te de el!».

Așa că mi-a propus și mie să fac lucrurile tot cu cap: nu voia să administreze el noul magazin, ci să mi-l dea mie în grijă, după ce avea să îmi arate ce însemna afacerea.

Am început să căutăm prin depozite din București. Amândoi, eu și el, în mașină, veneam la Dragonul roșu, la furnizori. Nu voiam să lipsesc de la școală, așa încât în vacanțe plecam luni seara spre marți, în timpul școlii plecam vineri spre sâmbătă, după ore.

La început îmi arăta tata ce să cumpăr, apoi am încercat singur. El era cumva șocat de alegerile mele și convins că nu va merge, dar, când a văzut că în șase luni am mărit cifra de afaceri cu 40% a căpătat încredere în deciziile mele.

Ce făcusem eu? Am adus puțină inovație de produs și de design, am provocat diversitate gândindu-mă la ce mi-aș lua mie. Sigur că atunci nu știam că ce fac se cheamă inovație, ci mai mult instinct.

După un an de zile am realizat că aduceam aceleași lucruri, de la Dragonul roșu, era ca și cum ai mânca savarină în fiecare zi, timp de un an de zile. Te saturi. Știi ce urmează să se întâmple, știi cifra, știi câți bani îți rămân și vrei altceva. Așa că, după un an și jumătate i-am spus lui tata că vreau să încerc alt furnizor.

Primul client în online a venit după un sfert de oră

Un prieten al meu din clasa întâi, Vlad Mustiață, actualul meu partener, era foarte bun de mic în programare. A plecat la București, unde a început să facă bani. Când eu plecam în Turcia, el își scotea banii din coding. Nu am înțeles niciodată ce făcea, dar când ne vedeam ne distram bine.

Într-o vacanță de Paște a venit la Huși și mi-a zis: «Tu chiar aduci produse faine, în București mi-e greu să găsesc așa ceva. Ce-ai zice să facem asta pe internet?». Eu am zis «Doamne ferește! Cum să plece produsul meu fără să fie testat, îmbrăcat?». Mi se părea imposibil. El, și mai smart de atât, ce-a zis? În loc să îi explic ăstuia, super limitat, cum stă treaba, fac altceva.

A venit cu un aparat foto, într-o sâmbătă după-masă, când aveam program mai scurt, și a început să pozeze ținutele, într-un magazin de 33 de metri pătrați. N-am înțeles ce vrea să facă, dar i-am zis: «Dacă vinzi un produs în 6 luni de zile, promit că intru în industria asta și o facem cea mai mare. Dacă tu crezi că ele au ceva de spus în online.»

A terminat de făcut poze și s-a retras într-o cofetărie să le urce pe site. Am trecut pe acolo să îl văd. La un sfer de oră după ce am plecat mă sună: «am plasat prima comandă». Am crezut că face mișto de mine. «Jur, zice. Un hanorac pe care scrie 78. Ai așa ceva?». M-am dat jos din mașină pentru că nu-mi venea să cred. De acolo a început totul”, a povestit Vlad Tofan.

