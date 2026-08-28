De la o viață simplă și mamă singură la intrarea în familia regală

Născută la 19 august 1973, în Kristiansand, Mette-Marit Tjessem Hoiby era o mamă singură de 25 de ani când l-a întâlnit pe Haakon, pe atunci prinț moștenitor al Norvegiei, la festivalul de muzică Quart din 1999. „M-am uitat pur și simplu la ea. Era ca o lumină”, a mărturisit Haakon în autobiografia sa. După ce au început să se întâlnească în secret, relația lor a devenit publică, stârnind controverse din cauza trecutului ei marcat de viața agitată din scena muzicală house.

În 2001, cuplul s-a căsătorit, iar Mette-Marit a devenit membru al familiei regale. Inițial, a întâmpinat dificultăți în adaptarea la noile îndatoriri, dar, potrivit istoricului Trond Noren Isaksen, „cu timpul, s-a simțit tot mai în largul ei în acest rol și a devenit mai mult ea însăși”, citează News.ro.

Mette-Marit a fost implicată în mai multe controverse. Mailurile schimbate cu Epstein

De-a lungul anilor, Mette-Marit a fost ținta numeroaselor controverse. Cel mai recent scandal a izbucnit în ianuarie 2026, când e-mailuri private dintre ea și Jeffrey Epstein, un infractor sexual condamnat din SUA, au fost dezvăluite de Departamentul de Justiție american. Corespondența a continuat chiar și după condamnarea acestuia, iar într-un e-mail din 2011, ea a recunoscut că „nu arăta prea bine”, însoțindu-și mesajul de un emoticon cu zâmbet.

Într-un interviu pentru postul public NRK, regina a declarat, cu lacrimi în ochi: „Am fost manipulată și înșelată. Îmi doresc să nu-l fi cunoscut niciodată.” În urma scandalului, sprijinul pentru monarhie a scăzut, conform unui sondaj din februarie 2026, la 60%, față de 70% în ianuarie.

OSLO, NORWAY - MAY 17: Crown Princess Mette Marit of Norway attends the Norwegian Constitution Day with the children's parade at their residence Skaugum on May 17, 2026 in Oslo, Norway. (Photo by Per Ole Hagen/Getty Images)
Prințesa Mette-Marit din Norvegia | Foto: Getty Images

Mette-Marit și-a sărbătorit recent 25 de ani de căsătorie cu Haakon

În paralel, Mette-Marit s-a confruntat cu probleme grave de sănătate, fiind diagnosticată cu fibroză pulmonară cronică. În iunie 2026, a suferit un transplant pulmonar reușit, după ce boala a obligat-o să-și reducă implicarea în activitățile publice. Recuperarea sa a coincis cu condamnarea fiului său cel mare, Marius Borg Høiby, la patru ani de închisoare pentru viol și violență domestică, sentință contestată de ambele părți.

În ciuda provocărilor, Mette-Marit și-a sărbătorit recent 25 de ani de căsătorie cu Haakon, alături de care a crescut trei copii: Magnus Borg Høiby, Ingrid Alexandra – moștenitoarea tronului – și Sverre Magnus. De-a lungul anilor, ea s-a remarcat prin activitatea sa caritabilă și promovarea literaturii norvegiene, dar și prin implicarea în probleme globale precum sănătatea reproductivă și combaterea HIV/SIDA.

Acum, Mette-Marit își începe un nou capitol ca regină consoartă, având în față provocările unei vieți publice marcate de controverse și responsabilități regale.

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