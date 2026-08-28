De la o viață simplă și mamă singură la intrarea în familia regală

Născută la 19 august 1973, în Kristiansand, Mette-Marit Tjessem Hoiby era o mamă singură de 25 de ani când l-a întâlnit pe Haakon, pe atunci prinț moștenitor al Norvegiei, la festivalul de muzică Quart din 1999. „M-am uitat pur și simplu la ea. Era ca o lumină”, a mărturisit Haakon în autobiografia sa. După ce au început să se întâlnească în secret, relația lor a devenit publică, stârnind controverse din cauza trecutului ei marcat de viața agitată din scena muzicală house.

În 2001, cuplul s-a căsătorit, iar Mette-Marit a devenit membru al familiei regale. Inițial, a întâmpinat dificultăți în adaptarea la noile îndatoriri, dar, potrivit istoricului Trond Noren Isaksen, „cu timpul, s-a simțit tot mai în largul ei în acest rol și a devenit mai mult ea însăși”, citează News.ro.

Mette-Marit a fost implicată în mai multe controverse. Mailurile schimbate cu Epstein

De-a lungul anilor, Mette-Marit a fost ținta numeroaselor controverse. Cel mai recent scandal a izbucnit în ianuarie 2026, când e-mailuri private dintre ea și Jeffrey Epstein, un infractor sexual condamnat din SUA, au fost dezvăluite de Departamentul de Justiție american. Corespondența a continuat chiar și după condamnarea acestuia, iar într-un e-mail din 2011, ea a recunoscut că „nu arăta prea bine”, însoțindu-și mesajul de un emoticon cu zâmbet.

Într-un interviu pentru postul public NRK, regina a declarat, cu lacrimi în ochi: „Am fost manipulată și înșelată. Îmi doresc să nu-l fi cunoscut niciodată.” În urma scandalului, sprijinul pentru monarhie a scăzut, conform unui sondaj din februarie 2026, la 60%, față de 70% în ianuarie.

Prințesa Mette-Marit din Norvegia | Foto: Getty Images

Mette-Marit și-a sărbătorit recent 25 de ani de căsătorie cu Haakon

În paralel, Mette-Marit s-a confruntat cu probleme grave de sănătate, fiind diagnosticată cu fibroză pulmonară cronică. În iunie 2026, a suferit un transplant pulmonar reușit, după ce boala a obligat-o să-și reducă implicarea în activitățile publice. Recuperarea sa a coincis cu condamnarea fiului său cel mare, Marius Borg Høiby, la patru ani de închisoare pentru viol și violență domestică, sentință contestată de ambele părți.

În ciuda provocărilor, Mette-Marit și-a sărbătorit recent 25 de ani de căsătorie cu Haakon, alături de care a crescut trei copii: Magnus Borg Høiby, Ingrid Alexandra – moștenitoarea tronului – și Sverre Magnus. De-a lungul anilor, ea s-a remarcat prin activitatea sa caritabilă și promovarea literaturii norvegiene, dar și prin implicarea în probleme globale precum sănătatea reproductivă și combaterea HIV/SIDA.

Acum, Mette-Marit își începe un nou capitol ca regină consoartă, având în față provocările unei vieți publice marcate de controverse și responsabilități regale.

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