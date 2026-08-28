Temperatura exterioară era de aproximativ 40 de grade Celsius

Incidentul a avut loc în timp ce temperatura exterioară era de aproximativ 40 de grade Celsius, relatează publicația franceză Demotivateur.

Un trecător a auzit plânsetele copilului din interiorul autoturismului parcat în soare și a alertat imediat Poliția Națională. Odată ajunși la fața locului, polițiștii au găsit bebelușul cu fața înroșită, hainele umede și semne evidente de hipertermie, astfel că au spart geamul mașinii și au scos copilul.

Acesta a fost transportat de urgență cu ambulanța la un centru medical pentru îngrijiri.

Părinții au ajuns la vehicul în timp ce poliția intervenea și au susținut că au fost plecați doar pentru a face cumpărături. Cu toate acestea, cei doi au fost arestați sub acuzația de abandon de minori.

O fetiță de 2 ani a murit după ce tatăl său a uitat-o două ore în mașină, pe caniculă, în Spania

Într-un alt caz, o fetiță de doar 2 ani și-a pierdut viața în Spania, după ce a fost uitată timp de câteva ore în mașina tatălui ei, pe fondul unui val atipic de caniculă. Tatăl fetiței plecase de acasă cu intenția de a-și lăsa cei doi copii la unitățile de învățământ. După ce a lăsat copilul mai mare la școală, bărbatul trebuia să se îndrepte spre creșa unde era înscrisă fetița de 2 ani.

În acel moment, bărbatul a primit un apel telefonic care i-a distras complet atenția. Captivat de conversație, acesta a condus direct către locul său de muncă din orașul galician Brión, parcând vehiculul și lăsând-o pe micuță blocată pe bancheta din spate, sub un soare arzător. Deznodământul a fost descoperit abia la ora 15:00, când mama fetiței s-a prezentat la creșă pentru a o lua acasă.





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