„Medalie de AUR pentru România la Campionatele Mondiale de Canotaj Amsterdam 2026. Simona Radiș și Adriana Adam sunt campioane mondiale în barca de dublu rame. Româncele au reușit să treacă primele linia de sosire în finala de la Amsterdam după o cursă în care adversarele au ținut ritmul cu ele jumătate de pistă. Marii campioni se definesc în ultima mie, sau, mai cu seamă, pe finișul de 500 m.

Simona și Adriana au vâslit în ritmul lor, viteza a fost menținută, iar la final clasa celor două a închis clasamentul. Finala a fost câștigată în 6:49.86, tricolorele au fost urmate pe podium de Statele Unite și Chile. Franța”, a transmis Comitetul Olimpic și Sportiv Român, pe Facebook.

Conform postării, aceasta este a 20-a medalie de aur la mondiale pentru România în această probă.

„Aceasta este a 20-a medalie de aur la mondiale pentru România în această probă și al 8-lea aur pentru barca de dublu rame. Simona Radiș și-a pus la gât al 6-lea titlu mondial din carieră și mai are curse de câștigat la Amsterdam. Pentru Adriana e al 3-lea aur mondial, primul într-o barcă mică după cele două titluri cu barca de 8+1”, a mai scris Comitetul Olimpic și Sportiv Român.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE