Discuția, în care Simina Tănăsescu a cerut câteva săli în plus pentru CCR, care își desfășoară activitatea în clădirea Parlamentului, lângă Senat, a avut loc în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean (PNL), care era la Cluj.

„Să știți că în activitatea mea, în afară de a mă întâlni cu oameni care n-au o funcție, m-am întâlnit cu toți responsabilii de instituții în toată această perioadă. Atunci când sunt în zona Senatului sau sunt în zona Parlamentului… După ce am fost instalat premier, l-am rugat pe domnul Abrudean (n.red. Mircea Abrudean, președintele Senatului) să-mi permită să folosesc acel birou, pentru că altfel n-ai unde să te întâlnești acolo. Și am avut acceptul dânsului”, a explicat Ilie Bolojan, premier demis pe 5 mai prin moțiunea de cenzură PSD-AUR.

„A fost o întâlnire care a fost făcută nu la un restaurant, nu într-o zonă conspirativă, ci într-o instituție publică, într-o instituție în care accesul este controlat, deci nu este nimic secret sau de altă natură”, a adăugat Bolojan, care este și președintele PNL.

Și a continuat: „Dacă am o discuție cu cineva, nu dau pe surse din întâlnirea respectivă și știți că, deși primesc zeci de mesaje, nu fac acest lucru și nu mi se pare de bun-simț nici să relatezi ce s-a întâmplat într-o discuție sau alta cu o persoană, cu două sau cu trei. Dar nu s-a întâmplat nimic care să fie nelalocul lui”.

Întrebat dacă regretă acea întrevedere neanunțată oficial, Ilie Bolojan a răspuns că nu și a dezvăluit că în urma acelei discuții de acum două săptămâni s-a clarificat și problema spațiilor, cerută de președinta CCR în discuția privată.

„Nu. Dar n-am n-am de ce să regret și sper că spațiile Ministerului Dezvoltării, care sunt în administrarea Guvernului din Parlamentul României, pentru că avem un corp de clădire al Guvernului lipit de Senat, vor rezolva și problemele de spații”, a punctat șeful Executivului.

Întâlnirea dintre șefa CCR și Bolojan a fost cu trei zile înainte de decizia pe Legea ANI care l-a lăsat pe Dominic Fritz fără mandatul de primar în Timișoara

Reamintim că pe 14 august, în plină criză politică, senatorul PSD, Daniel Zamfir, a scris pe Facebook despre întâlnirea care nu a fost anunțată oficial: „Ce a căutat azi președinta CCR în biroul dlui Abrudean (n.red. Mircea Abrudean, președintele Senatului din partea PNL), să se întâlnească cu Bolojan???. „Întâmplător”, dna Simina Tănăsescu și-a repartizat ei însăși dosarul care se dezbate luni pe legea ANI!”.

Sâmbătă, 15 august, Zamfir a revenit cu un mesaj pentru Ilie Bolojan: „În lipsa dlui Abrudean, plecat la Cluj, ai chemat-o pe președinta CCR, vineri, la sfârșitul programului, ferit de ochii presei, în biroul președintelui Senatului, care este în aceeași clădire cu CCR și are și o intrare prin spate”.

Libertatea a cerut sâmbătă, 15 august, un punct de vedere președintei CCR, Simina Tănăsescu, în care să clarifice dacă s-a văzut sau nu cu premierul Bolojan. Aceasta nu a răspuns mesajului, dar la scurt timp Curtea Constituțională a transmis un prim comunicat în care nu a negat întrevederea dintre cei doi.

O zi mai târziu, CCR a venit cu noi explicații. Dacă ziua precedentă nu a negat întâlnirea, de această dată a precizat și ce s-a discutat: „Întâlnirile președintei Curții Constituționale cu reprezentanți ai autorității executive au ca obiect exclusiv aspecte care țin de buna organizare, administrare și desfășurare a activității instituției, în limitele competențelor prevăzute de lege”.

La trei zile după întrevederea secretă dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu, CCR a decis că amendamentul PSD împotriva lui Dominic Fritz este constituțional. Inițial, judecător-raportor era chiar Simina Tănăsescu, dar, în urma scandalului, i-a cedat rolul judecătorului Csaba Asztalos.

Iar astăzi, 28 august, Nicușor Dan a promulgat Legea ANI prin care Dominic Fritz își pierde mandatul de primar în Timișoara.

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