Cum arăta chilia unde mai multe femei acuză că au fost agresate sexual de Visarion Alexa. „Ticsită cu icoane și fotografii”, apare în reportaje și interviuri

La o scurtă vizită la parohia „Pogorârea Sfântului Duh” din Militari, în locul chiliei de lemn din stânga așezământului a mai rămas doar un morman de piatră cubică. Chilia a fost dărâmată în 2020, lucru confirmat atât de mărturii, cât și de imaginile din satelit.

Chilia a fost dărâmată în 2020

Biserica este deschisă și acum. Se ajunge simplu, făcând dreapta din bulevardul Iuliu Maniu către străzile cu blocuri ce flanchează Politehnica din București. Așa se numește și strada. Politehnicii. Iar urmele chiliei sunt vizibile din stradă, cu o privire peste gărdulețul de lemn ce abia se mai ține.

Ele sunt dublate de cuvintele credincioșilor.

„Era o chilie acolo, da. Chilia părintelui Visarion. Era frumușică. Trebuie renovată, trebuie să o renoveze, vedeți că au adus și piatra”, ne spune o enoriașă a „Bisericii dintre blocuri”, așa cum a fost ea denumită într-un reportaj „România, te iubesc” difuzat la PRO TV.

Recomandări Dacă războiul din Ucraina e doar începutul, iar Rusia și China vin după Occident? Conducerea Poloniei se pregătește, a noastră doarme

Televiziunea a difuzat, în 2019, episodul „Duhovnicii dintre betoane”, la o săptămână după Paști. Iar echipa de filmare a intrat, alături de Visarion, în încăperea incriminată.

Preotul Visarion Alexa în chilia sa, în timpul filmărilor emisiunii „România, te iubesc”, din 2019

„La biserica dintre blocuri, de 15 ani, preotul Visarion Alexa slujește între betoanele orașului. Oamenii îl știu drept «părintele care ascultă». Iar ascultarea se întâmplă în fața altarului și, mai ales, în chiliuța pe care și-a croit-o în spatele bisericii. Un loc în care, de multe ori, îl prind zorile discutând cu oamenii”, introducea PRO TV interviul filmat chiar în chilie.

Cum arăta chilia

Din imaginile PRO TV, corelate cu ce se poate vedea pe Google Street View – varianta 2014, chilia era amplasată într-un colț din stânga-spate al curții parohiei.

Chilia lui Visarion Alexa | Captură foto: PRO TV

Recomandări „Analfabetă! Hai, lasă boceala!” Înregistrare audio cu o învățătoare de la Școala 79 din București țipând la elevi

Era din lemn, avea două geamuri doar către curte, neavând nicio fereastră care să dea în stradă, și avea un singur nivel. Construcția de lemn era acoperită cu tablă cutată argintie și era flancată, la intrarea dinspre stradă, de containere.

Ușa era nouă și avea însemnele unei firme de pază și protecție. Iar la interior, înghesuit, Visarion Alexa avea două fotolii galbene, o canapea de aceeași culoare, un mic birou cu un computer, o masă, o bibliotecă, un frigider, icoane și electrocasnice mici – casetofon, espressor.

I-a primit pe cei de la Doxologia în același loc

Tot în 2019, reporterii portalului creștin-ortodox doxologia.ro l-au vizitat pe Visarion Alexa în același loc.

Aceștia vorbesc, la început, despre „misiunea” preotului din Militari, locul în care acesta produce și o emisiune pe care o transmite pe internet.

Același lucru l-a documentat și PRO TV: preotul se filma în chilie vorbindu-le despre diferite teme credincioșilor aflați acasă.

Cum descriu femeile locul

Libertatea a prezentat două mărturii ale victimelor lui Visarion Alexa, femei care nu se află în lista inițială a celor care au depus deja plângeri împotriva sa.

„Când am fost la spovedanie ultima dată, în chilie, s-a oprit la un moment dat să se ducă la baie, care era undeva în spate. Am crezut că e normal și că ce vină are că a avut nevoie la baie în timpul spovedaniei?! E normal, mi-am spus.

Recomandări Primul protest față de plagiatul lui Sorin Cîmpeanu. Decanul unei importante facultăți din București intră în grevă japoneză și acuză tăcerea mediului academic: „Unii bagă gunoiul sub preș”

În chilie erau o canapea mică și două fotolii. Pe unul stăteam eu. Când s-a întors, s-a postat în fața mea. Și-a desfăcut pantalonii și m-a forțat… Nu-mi venea să cred, eram în stare de șoc. I-am zis că nu vreau, țineam gura închisă și dinții încleștați, dar m-a forțat. Se tot freca de mine…

Nu am știut ce să fac, efectiv împietrești… L-am lăsat să-și facă damblaua, voiam doar să scap de acolo, să se termine mai repede. Mă rugam să se termine mai repede, în chilia aceea ticsită cu icoane și fotografii”, a spus femeia pentru Libertatea.

În imaginile filmate de PRO TV se vede și ușa care dădea către baie.

Captură PRO TV

Femeia care acuză că preotul Visarion Alexa a forțat-o să-i facă sex oral spune că nu a putut să vorbească despre asta atunci când fapta s-a întâmplat. Este comun ca victimele abuzurilor sexuale să prefere să tacă, în urma evenimentelor, simțindu-se speriate, rușinate și deseori judecate de oamenii din jur. Mai ales când agresorul provine dintr-un raport de putere. „În general, abuzatorii sexuali sunt persoane cunoscute de victimă, care i-au câștigat încrederea”, explică pentru ziar psihoterapeuta Silvia Guță.

Lumânări puse la biserică pentru Visarion Alexa

„Mă rugam la Sf. Mina să se termine”

Luni, când alte cinci persoane au făcut plângeri pe numele părintelui Visarion Alexa, a apărut și o declarație în care este amintită aceeași chilie.

„Eram blocată, mă rugam la Sfântul Mina să se termine, că avea icoana în chilie. Eram bulversată. Îmi zicea că nu înțeleg Biblia, poate citesc Vechiul Testament (regele David) și «dragostea» față de aproape”, se arată într-o postare de pe Facebook.

Visarion Alexa a fost pus sub control judiciar în urma unei plângeri pe care o femeie a depus-o la Secția 20 de Poliție pentru fapte care ar fi avut loc între anii 2010 și 2016.

Contactată de Libertatea, avocata lui Visarion Alexa a spus că „aceste mărturii sunt simple petarde din punct de vedere probator” și că „nu răspundem la toate acuzațiile de pe șanț”. Avocata blamează femeile care nu s-au dus la poliție imediat după ce a avut loc fapta pe care acestea o acuză.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Bătaia dintre Anamaria Prodan și Reghe a durat mai mult decât s-a crezut. Filmarea cu camerele de supraveghere, apare și un al patrulea participant la conflict

Playtech.ro ȘOC! Meghan Markle l-a AMENINȚAT pe Prințul Harry. SCANDALUL uriaș despre care tocmai s-a aflat: 'I-a spus că...'

Viva.ro Nu conștientizam ce mi se întâmplase. Nici nu știam dacă a fost sau nu viol...am fost forțată. E viol? Mărturia șocantă a uneia dintre victimele preotului Visarion... Ce-a ieșit la iveală e zguduitor

Observatornews.ro Investiţie de peste 4 milioane de lei într-o şcoală ''verde'', la Suceava. Factura la căldură a scăzut şi cu 40%

Știrileprotv.ro Românul care a fost gardă de corp pentru vedete precum Jason Statham sau Dolph Lundgren. De ce s-a întors în țară

FANATIK.RO Anunț important despre Românii au talent de la Pro TV. Fanii vor avea parte de surprize uriașe

Orangesport.ro Revolta oligarhilor! Cunoscutul lui Putin anunţă data la care va fi dat jos preşedintele Rusiei. Cât de aproape e momentul istoric

HOROSCOP Horoscop 28 septembrie 2022. Vărsătorii se confruntă cu urmările unor gesturi discutabile pe care le-au făcut la un moment dat