EXCLUSIV. O femeie acuză că preotul Visarion Alexa a violat-o chiar în chilia în care spovedea. Publicăm dovada că i-a spus unui alt preot foarte cunoscut, dar acesta a tăcut. Ce spune avocatul lui Alexa

Pe baza mărturiei, Libertatea a încercat să confirme dacă interiorul chiliei corespunde cu ce a descris femeia. Răspunsul e ”Da”. Și am luat legătura și cu avocatul celui acuzat, preotul Alexa. Dar ce spune femeia că s-a întâmplat în acea chilie?

„Se întâmpla în toamna anului 2016. Eu începusem să merg la spovedanie la dânsul (preotul Visarion Alexa, n.r.) de prin luna august. În perioada aceea, eram singură și ușor dezorientată. Mă gândeam chiar să mă călugăresc și i-am spus acest lucru părintelui. Pe atunci, dânsul spovedea în chilia care era lângă biserică. Îmi amintesc că era plină de icoane și de poze cu familia preotului”, povestește femeia.

Aceasta a acceptat, sub protecția anonimatului, să detalieze aspectele dureroase ale întâmplărilor care au urmat.

„Îi fugeau mâinile pe sub bluză, pe sub sutien. Deși dânsul obișnuia să îmbrățișeze oamenii, asta nu mai părea deloc o îmbrățișare normală, părintească. Credeam că mi se pare. Am crezut chiar că vrea să mă testeze, că vrea să mă conving dacă vreau într-adevăr să urmez calea mănăstirii”, își amintește.

Continuă:

„Ba chiar l-am întrebat. «Este acesta un test, părinte?».

«Nu, nu este un test», mi-a răspuns”.

„Eram bulversată. Însă m-am mai dus la spovedanie. Poate a fost totuși, un test, mi-am zis. Ultima dată mi-am pus un body pe mine, ca să fiu sigură că nu mai are acces pe dedesubt, în caz că-i mai fuge mâna”, rememorează femeia cele întâmplate.

Înainte, își amintește, a mai existat un episod în care părintele a făcut o remarcă cu privire la buzele ei. În biserică, la slujba de duminică. „M-a văzut, s-a oprit să mă salute și a făcut o remarcă despre buzele mele. «Ce buze ai… ce aș face cu ele»”.

Episodul care a marcat-o pe viață: „Avea pantalonii desfăcuți și m-a forțat”

„Când am fost la spovedanie ultima dată, în chilia dânsului, s-a oprit la un moment dat să se ducă la baie, care era undeva în spate. Am crezut că e normal și că ce vină are că a avut nevoie la baie în timpul spovedaniei mele?! E normal, mi-am spus.

În chilie erau și două fotolii. Pe unul stăteam eu. Când s-a întors, s-a postat în fața mea. Avea pantalonii desfăcuți și m-a forțat… Nu-mi venea să cred, eram în stare de șoc. I-am zis că nu vreau, am încercat să-l împing, țineam gura închisă și dinții încleștați. Se tot freca de mine…

Nu am știut ce să fac atunci, am împietrit. L-am lăsat să-și facă damblaua, voiam doar să scap de acolo, să plec, să se termine mai repede. Mă rugam să se termine mai repede, în chilia aceea ticsită cu icoane și fotografii”, a rememorat femeia.

Chilia, dărâmată în 2020

Chilia din spatele bisericii, unde părintele Visarion Alexa obișnuia să-și cheme credincioșii la spovedanie, nu mai există. Ea a fost dărâmată în 2020, iar în locul ei stă acum un morman de moloz.

Chilia preotului Visarion Alexa, în 2019. | Captură foto din emisiunea „România, te iubesc”

Tot aici, în chilia din lemn, preotul obișnuia să ofere interviuri la televiziuni. „Oamenii îl știu drept părintele care ascultă. Această ascultare se întâmplă în fața Altarului, și mai ales în chiliuța pe care și-a construit-o în spatele bisericii. Un loc în care, de multe ori, îl prind zorile discutând cu oamenii”, spunea jurnalistul Alex Dima, într-un reportaj pentru emisiunea „România, te iubesc”, din 2019.

O canapea galbenă, o masă, o bibliotecă, un frigider, două fotolii și numeroase icoane se puteau vedea în interiorul chiliei, descrisă și de cele două femei care au vorbit cu Libertatea.

Șocul de după: „Nici nu știam dacă a fost sau nu viol”

După ce a forțată să-i facă sex oral preotului, femeia a ajuns acasă în stare de șoc.

„Nu conștientizam ce mi se întâmplase. Nici nu știam dacă a fost sau nu viol… a fost sex oral forțat. E viol?”, s-a tot întrebat. N-avea cine să-i confirme. Nu a avut atunci curajul să spună cuiva în detaliu ce a trăit în chilia preotului Visarion Alexa.

„Multă vreme, nici n-am știut că e viol ceea ce mi s-a întâmplat…”, spune acum femeia.

Le-a povestit doar câtorva prieteni că a fost abuzată de paroh. Rușinea și vinovăția planau asupra ei, după cum povestește. De cele mai multe ori, de teama de a nu fi crezute sau blamate, victimele agresiunilor sexuale aleg să tacă. Așa cum s-a întâmplat și aici.

De ce victimele rup tăcerea după mai mulți ani de la abuz. Explicațiile psihologice

„Frica de a dezvălui abuzul se explică, de regulă, prin raportul de putere dintre victimă și agresor. În general, abuzatorii sexuali sunt persoane cunoscute de victimă, care i-au câștigat încrederea. Ei au un rol de autoritate sau dominanță în raport cu victima, ceea ce face situația deosebit de dificilă pentru victimă”, explică psihoterapeuta Silvia Guță.

Dezvăluirea abuzului vine la pachet cu riscul de a nu fi crezută, de a fi expusă public sau de a fi considerată responsabilă sau vinovată, adaugă Silvia Guță. „Intervin sentimentele de rușine, de vinovăție și de dezgust, suprapuse cu frica și dezamăgirea atunci când abuzul sexual este conștientizat”.

Sunt explicații la întrebarea care apare de fiecare dată când o victimă decide să vorbească despre un episod de abuz sexual sau viol care a avut loc în urmă cu mai mulți ani.

În lipsa unui mediu sigur și a unor autorități care să le ajute, victimele aleg adesea să tacă, uneori pentru totdeauna. Unele dintre victime însă îi acuză mai târziu pe abuzatorii lor din trecut.

„Versiunile mai mature și mai experimentate ale victimelor dezvăluie abuzuri îngropate în tăcere de zeci de ani. Aceste persoane fac dezvăluirea dintr-o cu totul altă poziție de putere decât în momentul abuzului, în încercarea de a obține o formă de dreptate care să le ajute să obțină un sens din trauma trăită și să o depășească”, mai explică psihoterapeuta.

„Cine o să mă creadă”

Femeia care acuză că preotul Visarion Alexa a violat-o spune că prietenilor nu le-a povestit ce i s-a întâmplat. „Le-am spus doar că preotului îi fuge mâna. Cineva m-a sfătuit chiar să îl denunț la Patriarhie. Dar m-am gândit atunci: oare ce rezolv? Cine o să mă creadă? Nu am avut nervii necesari să fac un denunț. Mă gândeam și că o să se afle. Am preferat să tac. Așa am știut eu să mă apăr”.

Femeia mai povestește că și ea primea mesaje la ore târzii de la preot. Voia să știe ce mai face, de ce nu mai vine la biserică. După viol, i-a mai scris câteva luni. Apoi a renunțat văzând că nu mai primește niciun răspuns.

„Am încercat să uit și să merg mai departe”

„Eu nu mai am dovezi, am șters toate conversațiile. Voiam doar să uit, să nu le mai văd acolo. Ar fi fost doar mărturia mea, de aceea nu m-am gândit să merg la poliție”, explică femeia, pentru Libertatea.

„Mă gândeam că mai sunt și alte femei în situația asta. Nu mă gândeam că sunt singura, fiindcă n-am făcut nimic ca să-i atrag atenția, să-l ispitesc. Dar am ales să tac. Am încercat să uit și să merg mai departe”, adaugă ea.

Alegerea de a nu vorbi nu este însă ieșită din comun pentru multe dintre victimele abuzurilor sexuale. Și nici sentimentele de vină pe care le are victima.

Abuzul sexual este adesea reinterpretat de opinia publică în favoarea agresorului drept „ispită” (de exemplu, argumentația legată de vestimentația victimei din momentul abuzului) sau „consimțământ implicit” (retorica de tipul „De ce a stat?”), explică psihoterapeuta Silvia Guță.

„Se ignoră, uneori complet, importanța poziției de dominanță pe care agresorul o are în raport cu victima (de exemplu: șef, profesor, preot) – o poziție de putere din punct de vedere social, dincolo de forța fizică a bărbaților”, mai explică psihoterapeuta.

I-a spus despre abuz unui alt preot cunoscut: Răzvan Ionescu din Paris

Totuși, în septembrie 2019, femeia a încercat să discute despre comportamentul părintelui Visarion Alexa cu preotul Răzvan Ionescu, parohul bisericii ortodoxe române din Paris, „Sfânta Parascheva – Sfânta Genoveva”.

I-a scris un mesaj pe Facebook în care îi descrie cum „dragostea față de aproapele devine extrem, extrem de fizică”, în chilia părintelui Visarion Alexa.

„Da, el îmbrățișează des. Dar nu cred că e ceva pătimaș în asta. Sau poate așa ați simțit”, i-a replicat preotul Ionescu.

„Și când își deschide, în ciuda șocului meu, pantalonii? Îi apreciez gândirea. Înțeleg că e uman să greșești, dar îmi e greu să uit. Îmi pare rău”, continuă femeia.

„Orice cădere e posibilă. Ferească Dumnezeu. Numai mila Lui ne ține”, a replicat duhovnicul.

Mesajele cu părintele Răzvan Ionescu din Paris

„Părintele Visarion este un preot deosebit, cu o misiune amplă”

Contactat de Libertatea, părintele Răzvan Ionescu a răspuns, printr-un mesaj trimis pe WhatsApp:

„Îmi scriu foarte mulți oameni pe messengerul Facebook, în majoritatea cazurilor fără să îi cunosc. Eu le răspund ce cred mai bine în raport cu fiecare. Nu-mi amintesc concret de un astfel de dialog, nu am idee cine este persoana, dar cred că nu e cu totul imposibil să fi existat un mic schimb de idei, dacă cineva mi-ar fi scris despre el (Visarion Alexa, n.r.) în acești termeni, întrucât încrederea mea în el era totală”.

A adăugat: „Noi l-am și invitat în Franța la diferite manifestări, cu toată încrederea. În ce ne privește pe noi, aici, în Franța, nu se știa de gesturile părintelui Visarion (dacă se va vădi că acestea au existat!) în mediul clerical”.

Preotul a menționat că i se par șocante acuzațiile de agresiune sexuală aduse părintelui Visarion Alexa, „un preot deosebit, cu o misiune amplă”.

„Cele revelate recent, dacă se vor dovedi a fi reale, reprezintă și rămân ceva șocant, întrucât a beneficiat întotdeauna, ca preot și confrate, de toată încrederea mea. Este un preot cu o lucrare mare misionară și este știut că și încercările vin pe măsură. Iar dacă a căzut în păcat, există un răspuns al legii pentru asta, după cum și unul duhovnicesc, al vieții Bisericii”, a încheiat preotul.

Părintele Răzvan Ionescu

Preotul român din Paris: „Ce era să discut concret cu un superior?”

Întrebat de ce nu a raportat mai departe ce i-a transmis femeia care-l acuză de viol, preotul Răzvan Ionescu a răspuns:

Ce îmi spunea nu constituia pentru mine o cât de mică probă a ceva, ci exprima din partea dânsei o bănuială. Ce era să discut concret cu un superior? Preotul Răzvan Ionescu:

„În plus, aceste dialoguri sunt deseori într-o încredere mutuală, cumva ca la o spovedanie, deci nu am tendința să mă adresez unei terțe persoane”, adaugă preotul.

Dialogul dintre cei doi s-a purtat însă în fereastra de messenger Facebook, și nu într-o biserică.

Avocata lui Visarion Alexa o acuză pe femeie: „Dacă ți-e rușine și ai tăcut, asta e, taci!”

Contactată de Libertatea, avocata preotului Visarion Alexa, Mariana Mihai, a declarat că nu ia în seamă „toate acuzațiile de pe șanț” și o blamează pe femeie pentru faptul că n-a mers la poliție imediat după ce ar fi fost violată.

„Oricine poate să spună așa ceva, că a fost violată, că i-a umblat pe sub fustă sau mai știu eu ce, dar că n-a făcut nimic în acest sens. Aceste mărturii sunt simple petarde din punct de vedere probator. De ce nu a mers la poliție? De ce n-a sesizat fapta la Patriarhie, de exemplu? Probabil că a fost atrasă în acest tam-tam și vrea și dânsa puțină atenție: domne, m-a violat și pe mine! Eu nu cred așa ceva, înțelegeți?”, a declarat avocata Mariana Mihai.

„Este o acuzație lansată în public, care nu are niciun fel de relevanță din punct de vedere juridic, din moment ce nu există probe, nu este o acuzație de pe rol. Dacă ți-e rușine și ai tăcut, asta e, taci. Dar să prinzi momentul când omul ăsta e înghesuit din toate părțile, dar tu n-ai nicio dovadă… Nu răspundem la toate acuzațiile de pe șanț”, a adăugat avocata.

Femeia care acuză că a fost violată de preotul Visarion Alexa se gândește să depună plângere la Poliție. Se simtă însă descurajată de faptul că nu are dovezi concrete.

A doua victimă: o tânără studentă

O altă tânără povestește, pentru Libertatea, cum a încercat preotul Visarion Alexa să se apropie de ea. Era în ultimul an de liceu când a mers la spovedanie. Fiindcă provenea dintr-o familie credincioasă, obișnuia să se spovedească, înainte de Paște și de Crăciun.

„«Preotul Visarion este un înger», așa mi l-a recomandat cineva. Și multe alte persoane din jurul meu aveau numai cuvinte de laudă. Am început și eu să cred că este un preot desăvârșit. Am continuat să merg la spovedanie la el și în timpul facultății”, povestește tânăra.

Biserica în care slujea preotul Visarion Alexa

Cum a început preotul să-i trimită mesaje

„La un moment dat, am avut o tuse foarte urâtă, de care nu mai scăpam. Dânsul s-a oferit să-mi recomande un medic. La sfârșitul spovedaniei, mi-a zis să iau numărul de telefon al dânsului de la avizier și să-i scriu un mesaj. Astfel, a avut și el numărul meu. Nu știu dacă acela a fost un pretext”, povestește tânăra.

Inițial, preotul a început să-i trimită mesaje cu texte biblice „kilometrice”, pe care, povestește fata, le ignora sau nu le citea cu atenție.

Fiindcă o bună perioadă, în timpul verii, n-a mai trecut pe la biserică, Visarion Alexa „s-a îngrijorat”:

„Îmi scria că nu mă mai vede la biserică, mă întreba de ce nu mai vin, devenise insistent. Credeam, desigur, că este un sfânt. Sigur, mă îmbrățișa și pe mine la spovedanie, ca pe toată lumea, dar cine eram eu să contest că ar fi anormal? Nu făcuse până atunci gesturi ieșite din comun”.

În unul dintre mesaje, preotul scria: „Uneori aș vrea să vin la tine, doar să te văd… Te știu de când erai foarte mică, acum ai crescut… sub ochii mei… Și tu nu înțelegi cât de mult ai intrat în inima mea… Tare mult… Te rog să nu fugi…”

„Acum, când le citesc, îmi sunt foarte clare acele mesaje. Atunci, eram bulversată. Până nu le-am arătat și altcuiva, în mintea mea nu era clar ce încerca să-mi spună. Nu știu de ce. Aveam 20 și ceva de ani, eram o puștoaică”, își amintește.

În acest al doilea caz, mesajele au fost publicate, printr-un intermediar, pe rețelele sociale și preluate de site-urile de presă.

„M-a pupat în colțul buzelor”

În urma insistențelor, povestește tânăra, s-a mai dus o dată la biserică. „Am mers tot la spovedanie, credeam că ăsta era scopul. La final, a urmat îmbrățișarea tipică, apoi m-a pupat pe frunte. Nu-mi mai dădea drumul, mă ținea strâns și chiar m-a pupat în colțul gurii. Am fost șocată. Mă gândeam că așa ceva nu se întâmplă. Am plecat și n-am mai revenit niciodată”.

După ce tânăra i-a blocat numărul de telefon, părintele i-a mai scris o dată pe WhatsApp. „Încerca să insinueze că am interpretat eu totul. Am fost mai radicală atunci, i-am spus să nu mai lase loc de interpretări. Am rămas surprinsă de cât de multă notorietate a căpătat ulterior, în ciuda comportamentului său”.

De ce nu s-a dus la poliție

„Eram convinsă că nu sunt specială și că face asta și cu alte femei”, explică și ea.

Cu toate astea, mărturisește că nu s-a gândit să se ducă cu mesajele la poliție, dar i le-a arătat, în schimb, unui alt preot, care avea, pe atunci, „o funcție în cadrul Mitropoliei”.

„Visarion Alexa are o problemă despre care se știe, dar că nu i se poate face nimic. Asta mi-a răspuns acel preot”, își amintește fata. Nu divulgă însă numele preotului cu care a vorbit la acea dată.

„Nu știu dacă pot fi folosite ca dovezi”

„M-a marcat destul de tare, era o persoană în care aveam încredere. Nu m-am mai dus o perioadă lungă la biserică. Abia după o perioadă le-am spus și apropiaților mei. În telefon îl aveam trecut drept Popa, am șters mesajele, am doar capturi de ecran de pe WhatsApp. Nu știu dacă pot fi folosite ca dovezi”, spune ea.

Mesajul publicat pe Facebook printr-o persoană intermediară

A făcut acum publice mesajele pe care le-a primit, explică tânăra, pentru ca victimele preotului să nu mai fie blamate. „Mi-a trimis timp de două luni aceste mesaje, fiind foarte insistent. Așa acționează el, prin aceste cuvinte, nu femeile îi fac avansuri”.

Mesajele pe care i le trimitea preotul

„Aș vrea să înțelegi că ești în inima mea, să nu mă cerți… Nu știu cum să-ți spun și cum să mă port, mi-e tare, tare dor de tine… Aș face orice îmi ceri… Iertare, tare te iubesc, n-ar trebui (știu), dar mi-e tare dor de tine… iertare…”, este unul dintre mesaje.

„Tu nu înțelegi că sunt ca plastelina în mâinile tale, zile întregi mă gândesc la tine, nu-ți scriu că nu vreau să te tulbur, dar tare mult aș vrea să te văd…”, sunt alte mesaje trimise de preotul Visarion Alexa. Ele au fost publicate deja pe Facebook.

Potrivit unor surse din anchetă, alte cinci plângeri penale pentru agresiune sexuală au fost făcute împotriva preotului Visarion Alexa, după ce acesta a fost pus sub control judiciar în urma unei plângeri pe care o femeie a depus-o la Secția 20 de Poliție pentru fapte care ar fi avut loc între anii 2010 – 2016.

